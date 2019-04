Programación deportiva para este domingo 7 de abril

RCN

5 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Nacional vs. Alianza Petrolera

WIN SPORTS

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Pasto vs Medellín

4 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Jaguares vs. Rionegro

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Bucaramanga vs. Santa Fe

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Millonarios vs. Cúcuta Deportivo



FOX SPORTS

8:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Augsburg vs. Hoffenheim



FOX SPORTS 2

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Huracán vs. Atlético Tucumán.

1 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: River Plate vs. Tigre.

4:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Racing vs. Defensa y Justicia.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

5 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Alavés vs. Leganés

7 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Getafe vs. Bilbao

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Levante vs. Huesca



CANAL 612

8 a. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Stade Reims vs. Lille



ESPN

8 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Everton vs. Arsenal

10 a. m.: FÚTBOL – FA Cup: Watford vs. Wolverhampton

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Paris Saint-Germain vs. Strasbourg



ESPN 2

9:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Valladolid vs. Sevilla

11 a. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Inter vs. Atalanta.

1:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Napoli vs. Genoa



ESPN 3

7 a. m.: CICLISMO – Van Vlaanderen: 270 km

2:30 p. m.: BALONCESTO - NBA: Minnesota Timberwolves Vs. Oklahoma City Thunder

7:30 p. m.: BÉISBOL - MLB: Colorado Rockies vs. Los Angeles Dodgers







* Información suministrada por los canales, cualquier variación es responsabilidad de ellos o de su cable operador.







DEPORTES