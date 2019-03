Programación deportiva para este domingo 31 de marzo

CANAL CLARO SPORTS

9:45 a. m.: CICLISMO – Vuelta a Cataluña: Séptima etapa.

RCN

5 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Cali vs. Cúcuta



WIN SPORTS

3:15 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Unión Magdalena vs. Alianza Petrolera

5:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Millonarios vs. Medellín

7:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Envigado vs. Santa Fe



FOX SPORTS

8 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Hannover vs. Schalke.

11 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Frankfurt vs. Stuttgart



FOX SPORTS 2

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Atlético Tucumán vs. Aldosivi.

11 a. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Argentinos Jrs. vs. Rosario Central.

4 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Tigre vs. Racing



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

9:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Sevilla vs. Valencia



CANAL 612

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Nantes vs. Lille.



CANAL 613

8 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Cardiff vs. Chelsea

10:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Liverpool vs. Tottenham



ESPN

5 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Levante vs. Eibar.

7 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Rayo Vallecano vs. Real Betis

9:30 a. m.: AUTOMOVILISMO – Moto GP: Gran Premio de Argentina.

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Toulouse vs. Psg



ESPN 2

5:25 a. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Parma vs. Atalanta.

8 a. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Roma vs. Nápoles.

12 m.: TENIS – Miami Open: Final.



ESPN 3

7:30 a. m.: CICLISMO – Gent Wevelgem: Bélgica.

1:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Real Madrid vs. Huesca

6 p. m.: BÉISBOL - MLB: Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves.







*Información suministrada por los canales, cualquier variación es responsabilidad de ellos o de su cable operador.







