Programación deportiva para este domingo 12 de mayo

ESPN

9 a. m.: Fútbol - Liga Premier: Brighton - Manchester City

11:30 a. m. Fútbol - Liga de España: Barcelona vs. Getafe.



ESPN 2

6 a. m. Ciclismo - Giro de Italia: etapa 2 entre Bologna y Fucecchio.

11:30 Tenis - Masters 1.000 de Madrid: Final.



ESPN 3

6 a. m. Ciclismo - Giro de Italia: etapa 2 entre Bologna y Fucecchio.

1:25 p. m. Fútbol - Liga de Italia: Roma vs. Juventus

6 p. m. Béisbol - Grandes Ligas: Chicago Cubs vs. Milwaukee



Caracol

6 a. m. Ciclismo - Giro de Italia: etapa 2 entre Bologna y Fucecchio.



RCN

5 p. m. Fútbol - Liga Águila: América vs. Millonarios



Win Sports

3:30 p. m. Fútbol - Torneo de ascenso: Cortuluá vs. Real Cartagena

7 p. m. Fútbol - Liga Águila: Junior vs. Nacional.



Directv Sports

610

9 a. m. Fútbol - Liga Premier: Manchester United vs. Cardiff

11:30 a. m. Fútbol - Liga de España: Atlético de Madrid vs. Sevilla.

2 p. m. Fútbol - Liga de Francia: Marsella vs. Lyon.



612

9 a. m. Fútbol: Liga Premier: Burnley vs. Arsenal



613

9 a. m. Fútbol - Liga Premier: Liverpool vs. Wolverhamtpon

11:30 a. m. Fútbol - Liga de España: Real Sociedad vs. Real Madrid.



Fox Sports

11 a. m.: Fútbol - Liga de Alemania: Eintracht Frankfurt - Mainz 05.



Fox Sports 3

7 a. m.: Fórmula uno: Gran Premio de España.



DEPORTES