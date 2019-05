Programación deportiva para el sábado 4 de mayo

WIN SPORTS

3:30 p. m.: Primera B, Quindío vs. Llaneros.

7:45 p. m.: Liga colombiana, Huila vs. Jaguares.

FOX SPORTS

8:30 p. m.: Liga de Alemania, Bayern Múnich vs. Hannover 96.



ESPN

9 a. m.: Liga de España, Español vs. Atlético de Madrid

1:45 p. m.: Liga de Inglaterra, Newcastle vs. Liverpool



ESPN3

9 a. m.: Vuelta a Romandía



SPACE

8 p. m.: Boxeo, ‘Canelo’ Álvarez vs. Daniel Jacobs



DIRECTV

610

1:30 p.m.: Liga de España, Celta vs. Barcelona



Deportes