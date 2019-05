Programación deportiva para el miércoles 8 de mayo

ESPN

5 a. m. Tenis: Jornada del Masters de Madrid

2 p. m. Fútbol, Liga de Campeones: Ajax vs. Tottenham.

7 p. m. Baloncesto, NBA: Milwaukee Bucks vs. Boston Celtics.

Directv Sports

Canal 612

9:30 p. m. Baloncesto, NBA: Houston Rockets vs. Golden State Warriors.

Canal 613

2:30 p. m. Fútbol, Copa Suramericana: Estudiantes de Mérida vs. Argentinos Juniors.



Fox Sports

5 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Rosario Central vs. Libertad.

7 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Junior vs. Melgar.



Fox Sports 2

5 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Cruzeiro vs. Emelec.

7 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Peñarol vs. Flamengo.



Fox Sports 3

5 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Huracán vs. Deportivo Lara.

7 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Liga de Quito vs. San José.



Win Sports

3:15 p. m.: Fútbol, Copa Colombia: Patriotas vs. Santa Fe.

7:30 p. m. Fútbol, Copa Colombia: Millonarios vs. Tigres.



Deportes