Programación deportiva para el jueves 9 de mayo

ESPN

5 a.m.: Jornada del Masters de Madrid

7 p.m.: NBA, Filadelfia vs. Toronto

ESPN2

1:30 p.m.: Liga Europa, Valencia vs. Arsenal



FOX SPORTS

2 p.m.: Liga Europa, Chelsea vs. Eintrach Frankfurt

7 p.m.: Copa Libertadores, Boca Juniors vs. Atlético Paranaense



FOX SPORTS 2

5 p.m.: Copa Libertadores, Godoy Cruz vs. Universidad Concepción

7 p.m.: Copa Libertadores, Jorge Wilstermann vs. Tolima



FOX SPORTS 3

5 p.m.: Copa Libertadores, Olimpia vs. Sporting Cristal



