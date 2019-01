Programación deportiva para este miércoles 16 de enero

ESPN

1 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Mónaco vs. Niza

7 p. m.: TENIS – Abierto de Australia: segunda ronda

ESPN 2

7 p. m.: TENIS – Abierto de Australia: segunda ronda



ESPN 3

8 p. m.: BALONCESTO – NBA: Celtics de Boston vs. Raptors de Toronto

10:30 p. m.: BALONCESTO – NBA: Warriors de Golden State vs. Pelicans de Nueva Orleans



ESPN +

7:50 p. m.: FÚTBOL – Copa de México: Querétaro vs. Dorados



FOX SPORTS 2

8 p. m.: FÚTBOL – Partido amistoso: Boca Juniors vs. Unión de Santa Fe



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

1:30 p. m.: FÚTBOL – Copa del Rey: Atlético de Madrid vs. Girona

3:30 p. m.: FÚTBOL – Copa del Rey: Leganés vs. Real Madrid



CANAL 612

12 m.: FÚTBOL – Supercopa de Italia: Juventus vs. Milán

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: San Etienne vs. Marsella



