Programación deportiva para este jueves 17 de enero

CARACOL

3:10 p. m.: FÚTBOL – Suramericano Sub-20: Venezuela vs. Colombia

ESPN

3 p. m.: GOLF – Latín América Championship: primera ronda

7 p. m.: TENIS – Abierto de Australia: segunda ronda



ESPN 2

7 p. m.: TENIS – Abierto de Australia: segunda ronda



FOX SPORTS

7 p. m.: FÚTBOL – Torneo Fox Sports: Santa fe vs. Nacional



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

1:30 p. m.: FÚTBOL – Copa del Rey: Real Sociedad vs. Betis

3:30 p. m.: FÚTBOL – Copa del Rey: Barcelona vs. Levante



DEPORTES