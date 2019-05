Programación deportiva para el miércoles primero de mayo

WIN SPORTS

2 p.m.: Fútbol colombiano, Patriotas vs. Tolima

4 p.m.: Rionegro Águilas vs. Pasto

6 p.m.: Jaguares vs. Equidad

8 p.m.: Medellín vs. Huila

CANAL RCN

6 p.m.: Fútbol colombiano, Santa Fe vs. Millonarios



ESPN

2 p.m.: Liga de Campeones, Barcelona vs. Liverpool



ESPN 2

FOX SPORTS

DIRECTV

613

5 p.m: Copa Suramericana, Sol de América vs. Mineros

610

7 p.m.: Copa Suramericana, Binacional vs. Independiente



ESPN 3

7 p.m.: Grandes Ligas, Minnesota vs. Houston



