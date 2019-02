Día agridulce para Colombia en el Country Club Championship

El chino Xinjun Zhang le sacó provecho al campo de Pacos y Fabios y entregó una tarjeta de 61 golpes, nueve bajo par, para convertirse en el primer líder del Country Club de Bogotá Championship, torneo del web.com Tour, en el que Ricardo Celia quedó como el mejor colombiano tras la primera jornada.

“Creo que tuve algo de suerte. Pegué un par de malos tiros, pero el putt para águila en el 12 me motivó para seguir con mi estrategia. En los dos eventos anteriores no sentí el swing en el estado que quería, pero he venido trabajando con mi entrenador para solucionar ese tipo de inconvenientes”, dijo el líder del torneo.



El certamen llega a su décima edición. Por primera vez, se utilizan los dos campos que tiene el Country Club, Fundadores, que tradicionalmente había recibido el torneo; y Pacos y Fabios, en el que se vieron las diez mejores tarjetas del día, entre ellas, dos de los jugadores locales: Ricardo Celia, tercero (63, -7) y Juan Sebastián Muñoz, quinto (64, -6). Los mejores recorridos por Fundadores los hicieron dos estadounidenses, Brian Richey y Byron Meth (66, -5).



“Fue un día muy sólido en Pacos y Fabios. Creo que la clave de este torneo era iniciar bien en este campo para ya afrontar los retos que traerá Fundadores. Hacer 7 bajo par es ideal en cualquier lugar del mundo”, declaró Celia, quien perdió la posibilidad de terminar la jornada de segundo en el último hoyo, cuando hizo tres putts y se anotó un bogey.



Salvo Celia y Muñoz, y también el aficionado Joaquín Cabrera, que terminó con -1 en su recorrido por Pacos y Fabios, el día no fue bueno para el resto de la delegación local. Los dos golfistas con tarjeta del web.com Tour, Nicolás Echavarría y Marcelo Rozo, que jugaron en ese mismo campo, terminaron con +2 y +5, respectivamente, ambos en Pacos. El primero venía bajo par hasta el hoyo 13, pero hizo sendos doble bogeys en el 14 y el 16. Y Rozo, que hasta el hoyo 13, en medio de irregularidades, estaba en el par de campo, hizo tres bogeys y un doble bogey en los últimos cinco hoyos.



Camilo Aguado, que llegó al torneo por la vía del torneo de clasificación, hizo 74 golpes en su recorrido por Fundadores. Y el canadiense Mike Weir, campeón del Masters en 2003, no pudo bajar del par en Pacos: terminó con 72.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc