El futuro en sus manos… (Opinión)

El revolcón de los últimos meses en la Fedegolf trajo el sonido discordante que barrunta un vendaval como si estuviéramos jugando el Abierto Británico. División total en la junta, cambio de presidente, cartas de clubes solicitando asambleas extraordinarias, los aficionados y profesionales tomando partido, asociaciones que nada tienen que ver con el golf, inmiscuyéndose, tratando de manipular a algunos presidentes con informaciones erradas y a veces malintencionadas.Y lo peor, tengo la seguridad que la mayoría de los que intervienen no conocen la Federación, no saben de lo que han hecho o han dejado de hacer y no conocen sus estatutos.

Así las cosas, la asamblea de este martes, donde hay un solo punto por discutir: renuncia colectiva de los miembros de la junta directiva, los presidentes deberán estar muy ciertos acerca de las decisiones que tomarán.



Yo sé, y hasta lo entiendo, que muchos presidentes no conocen el funcionamiento de la Federación, pero es el momento más incierto en los 72 años de vida de la entidad porque se ha movido mucho el run run, de verdades y mentiras; habrá que distinguir entre el censor de buena fe, serio y responsable, y el maligno que solo le importa obtener sus beneficios.



Yo me siento como el más severo crítico de las últimas administraciones de la Fedegolf, lo hice públicamente y por eso me siento con autoridad para decir que fue más, y por mucho, lo bueno que lo malo. Conozco las ejecutorias. No me parece lo más acorde botar a toda la junta y que se quede la institución sin control: sin director y sin junta. ¿Por cuánto tiempo? Ni se sabe.



Tendrán que llamar a otra asamblea y dar los tiempos para inscripción de candidatos. Me hablan de un comité provisional, ¿con quién? Los que botaron o nuevos que no saben nada de nada. Yo me pregunto: ¿por qué sacan a Mario Sojo? Nació en el golf, ha vivido en el golf, conocedor como el que más, gran capitán, se dio el lujo de ganar el suramericano de mayores en Venezuela con unas niñas que la mayor tenía 16 años.



Si me prueban que Mario ha cometido una sola indelicadeza en Fedegolf, yo les prometo denunciarlo desde aquí. Me parece descabellado salir de Luis G. Nieto, tesorero celoso en el cuidado de los bienes; resiste el más riguroso análisis. Sé que al final los presidentes de nuestros clubes, con su sapiencia, sabrán sortear esta delicada papeleta.



Llegando al ‘green’…



GERMÁN CALLE

Para EL TIEMPO