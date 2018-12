Crisis en la Fedegolf... (Opinión)

La salida de Felipe Harker de la dirección ejecutiva de la Federación Colombiana de Golf ha causado una profunda crisis en la junta directiva de la entidad y a la vez desconcierto en toda la comunidad golfista del país.

Harker llegó a la dirección de la misma el primero de marzo del 2005, no sin antes haber estado en la junta de Fedegolf como vice-presidente, y desde allí se convirtió en protagonista de todos los acontecimientos del golf colombiano.



Su temperamento, su pasión, su manera autoritaria de conducir la Federación lo llevaron a tener seguidores y detractores.



Para los golfistas del país, Harker fue amo y señor de la entidad, para todo el mundo la frase era: “Allá no se mueve una hoja sin la anuencia de Harker”.



Controvertida o no, la administración Harker deja una Federación organizada, con recursos propios y patrocinadores sólidos.



No obstante lo anterior, para muchos, entre ellos el nuevo presidente de la Fedegolf, Camilo Sánchez, el ciclo de Harker está cumplido y ha llegado el momento de hacer un revolcón en la institución para afianzarla, potenciarla y modernizarla, sentando bases definitivas para que el golf crezca al ritmo de los tiempos modernos.



Sánchez considera que hay que hacer severos cambios en los estatutos que, para él, son obsoletos e inoperantes, así como también en las comisiones y el manejo de los recursos. Como era de esperarse, y más en una junta de 13 miembros, la división es total, lo cual flaco servicio le presta al golf colombiano.



Sánchez publica en la página web de Fedegolf un comunicado en el que señala que Harker se ha retirado de su cargo. Harker le envía a la junta un derecho de petición donde manifiesta que él no se ha retirado, esto es, sin duda, bochornoso y tiene que solucionarse de inmediato, porque las peleas personales no pueden perjudicar el desarrollo del golf colombiano.



A camilo Sánchez no le quedan sino tres caminos: el primero, recibir el apoyo de su junta; el segundo, convocar una asamblea para que sean los clubes los que decidan y la tercera, retirarse de la Fedegolf.



Sobre la administración Harker, nada más inexorable, como el tiempo para revelar o desnudar verdades. Sobre lo nuevo de Sánchez, trae frescor de savia nueva y, si logra arrancar, que no sea lento como cuando cae al suelo un copo de algodón. Le daremos un tiempo, no mucho, para evaluar si valió la pena el cambio.



Llegando al 'green'...



GERMÁN CALLE

Para EL TIEMPO