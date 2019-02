Las mejores imágenes del Super Bowl 2019

AFP

A pesar del escándalo, Maroon 5 tomó las riendas del espectáculo que comenzó con un homenaje a Bob Esponja y a su creador Stephen Hillenburg, quien falleció en noviembre pasado. Por su parte, Adam Levine se lució con un show de fuego y cohetes, en medio del cual interpretó temas como "Harder to Breathe", "This Love" y "She Will Be Loved".