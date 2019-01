Duro castigo para McGregor y Nurmagomedov, estrellas de UFC

Khabib Nurmagomedov y Conor McGregor, grandes estrellas de UFC, fueron sancionados y multados drásticamente por la Comisión Atlética del Estado de Nevada por sus comportamientos en una escaramuza cuerpo a cuerpo posterior a la pelea en UFC 229 en octubre.

Nurmagomedov no podrá demostrar su fortaleza durante nueve meses y tendrá que pagar multa de 500.000 dólares de la bolsa pactada de 2 millones. Según se conoció, la suspensión puede ser retroactiva al 6 de octubre, por lo que podría regresar el 6 de julio próximo, según Espn.



Por su parte, McGregor, estará ausente durante seis meses y pagará una multa de 50.000 dólares.



"No creo que sea justo", dijo Ali Abdelaziz, gerente de Nurmagomedov.



El inconveniente ocurrió después de que Nurmagomedov venció a McGregor en el cuarto asalto de la pelea por el campeonato del peso ligero en UFC. Saltó del octágono a la esquina de McGregor para desafiar a Danis. McGregor no lo hizo, pero se agarró a puños con Abubakar Nurmagomedov y Tukhugov, enfrentamiento en el que no hubo heridos graves.



Deportes