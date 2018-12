Guasca le cumplió al atletismo

La New Balance 15K, que se llevó por primera vez en Guasca, Cundinamarca, resultó una excelente experiencia para los 1.500 atletas participantes, que cambiaron el asfalto de las ciudades por los caminos veredales, en medio de espectaculares paisajes.

La competencia empezó a las 10 de la mañana en punto, desde el parque principal de Guasca, para tomar muy pronto las vías rurales del municipio y adentrarse en paisajes que incluían cultivos de flores y rosas, puentes y lugares históricos como la capilla de Siecha.



Otro de los atractivos para esta nueva experiencia, que hizo romper esquemas, fue la llegada, con una rampa de cerca de 100 metros y con una inclinación aproximada del 20 por ciento, que hizo sacar lo mejor de cada uno de los participantes antes de llegar a la meta.



Los primeros en arribar fueron, por supuesto, los que se le midieron a los 6 km del recorrido, distancia en la que vencieron John Escamilla y Brigith Forero, quienes manifestaron su complacencia con el recorrido y la nueva experiencia en zonas rurales.



“El recorrido fue excelente, porque salimos de la rutina de Bogotá. La verdad me sentí muy bien al correr en terreno destapado”, dijo Escamilla, quien también manifestó que se sorprendió por la dificultad de los últimos metros de la carrera.

“Correr acá fue súper rico. También gané en la carrera de La Calera y me encantó la organización, el recorrido y la camiseta”, agregó Brigith Forero.



Entre tanto, en la distancia de los 15 kilómetros, la ganadora fue una experimentada corredora de fondo Milena Orjuela, quien sacó a relucir su experiencia y preparación en largas distancias, además de las condiciones del recorrido, ya que entrena en parques y zonas rurales, en busca de su sueño de competir en el maratón de los Juego Olímpicos de Tokio 2020.



Milena completó el recorrido en 1:02:13, seguida de Leidy Maritza Lozano, con 1:03:43, y María Muñoz Gutiérrez, con 1:15:12.



En varones ganó Oscar Javier Acosta, tras cruzar la meta con un tiempo de 53:05. El podio de la categoría abierta lo completaron Juan Manuel Martínez, con 53:23, y Oscar Rodríguez, con 54:44, segundo y tercero respectivamente.



Vale la pena destacar que la carrera premió las categorías Teen (17 a 19 años), Open (20 a 39 años), Plus (40 a 49) y Senior (de 50 años en adelante).



Con esta nueva experiencia, los runners quedaron enganchados para la New Balance 15K de Guasca, que desde ya empieza a pensar en la edición del 2019, gracias a la gran aceptación de los corredores, que decidieron romper esquemas y disfrutar de nuevas experiencias a la hora de correr.



Resultados de la categoría 6k única

Masculina:

1. John Escamilla, 21:26

2. Cristian Lozano, 22:02

3. Samuel Esteban Aponte, 23:01

4. Cristian Daniel Alagón, 24:47

5. José Manuel Romero Díaz, 25:20

Femenina:

1. Brigith Maritza Forero, 24:29

2. Sandra Marcela Castellanos, 37:58

3. Diana Carolina Chavarro, 38:11

4. Mónica Rodríguez, 38:57

5. Catalina Grijalba, 39:21



Resultados 15K Teen

Masculino:

1. Alexander Sierra, 56:14

2. Miller Andrés Pedreros, 1:06:00

3. José Gabriel Rodríguez, 1:08:00

Femenina:

1. Sandy Dayana Castro, 1:08:07

2. Andrea Camila Bohórquez, 1:09:04

3. Ana María Castiblanco, 1:40:29



Resultados 15K Open

Masculino:

1. Oscar Javier Acosta, 53:05

2. Juan Manuel Martínez, 53:23

3. Oscar Yesid Rodríguez, 54:44

Femenina:

1. Ana Milena Orjuela, 1:02:13

2. Leidy Maritza Lozano, 1:03:43

3. María Muñoz Gutiérrez, 1:15:12



Resultados 15K Plus

Masculino:

1. Jorge Enrique Flórez, 58:15

2. Luis Enrique Méndez, 59:40

3. Miguel Angel Cifuentes, 1:00:58

Femenina:

1. Marysol Yépes, 1:10:34

2. Adriana Mora Casas, 1:12:21

3. Milena Ruiz, 1:12:44



Resultados 15K Senior

Masculino:

1. José Enrique Neyra, 57:53

2. John Jaime Tavera, 1:04:45

3. Luis Alfredo Sanabria, 1:05:45

Femenina:

1. Belisa Salcedo, 1:20:07

2. Doris Bernal, 1:25:11

3. María Isabel González, 1:27:00



