La meta de Ibargüen: recuperar su título mundial en Doha

El segundo lugar en el Mundial de Atletismo en Londres, en el 2017, resultó ser en su momento un duro golpe para Caterine Ibargüen, quien, incluso, llegó a pensar en el retiro. Sin embargo, esa caída la fortaleció y le permitió tener un brillante 2018, con título doble en la Liga de Diamante, en salto triple y salto largo, lo que la llevó a ser elegida como la Atleta del Año por la Federación Internacional de Atletismo (Iaaf).

“Ser subcampeona mundial me llevó a pensar decir no más, pero pesó mucho más mi compromiso con el país, con el Comité Olímpico y conmigo misma, y todo va encaminado a Tokio 2020, allá sí pensaré en el retiro, así que haber terminado mi carrera este año por un tropiezo habría sido una acción egoísta, por eso seguí”, declaró Caterine. “Este año cumplí el sueño de ser la mejor atleta del mundo, porque somos pocos los de esta área del planeta que logramos esto, era algo muy difícil.



Antes había estado nominada, pero nunca estuve cerca de ganarlo, no lo tenía nunca en planificación, pero al serlo ahora, hay muchas más cosas interesantes en lo que viene”, agregó.



Pero Caterine tiene una espinita. Y esa espinita se llama Yulimar Rojas, la venezolana que le quitó el título mundial en el 2017 y que este año solamente participó en el Mundial de Atletismo bajo techo, en el que también obtuvo la corona. Ibargüen y Rojas se volverán a encontrar en esta temporada, en el Mundial de Doha (Catar), del 27 de septiembre al 6 de octubre. Será el pulso más importante del año entre ambas, pues además volverán a verse en la Liga de Diamante, en la que la venezolana no tuvo actividad este año. Ibargüen buscará su tercer título mundial, tras ganar en Moscú, en el 2013, y en Pekín, en el 2015.

“Ha sido un 2018 con muchos sobresaltos para mí. Aunque gané el Campeonato del Mundo no puedo decir que me siento orgullosa de este año porque estuvo impregnado de muchas lesiones, de circunstancias en mi vida que fueron fuertes pero de las que gracias a Dios, salí”, declaró Rojas a Efe. “Ha sido un año de mucho aprendizaje, donde pude revalidar mi título, que era lo que importaba de verdad. Me siento más madura, he aprendido más. Y estoy muy motivada para el 2019”, añadió.



Ibargüen tendrá, además, otros dos objetivos: uno, revalidar el título en la Liga de Diamante. En el 2018 ganó en salto largo y en salto triple. Ahora se enfocará en la disciplina en la que ha conseguido sus mayores logros, pero también tiene planificado estar en el salto largo en algunas paradas. El segundo es asegurar su clasificación para los Olímpicos de Tokio. La marca mínima es de 14,20 metros, una distancia que normalmente ha conseguido.



DEPORTES