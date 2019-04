La arquera colombiana Sara López volverá a ser la mejor del mundo

Sara López regresará al número uno del ranking mundial cuando la World Archery actualice los puntajes luego de la Copa Mundo Hyundai Medellín 2019, que terminó este domingo en Medellín con el título para la delegación de Corea.

Hasta este domingo la turca Yesim Bostan con 260.15 puntos lidera el ranking, seguida de la colombiana que suma 256.5, pero con su triunfo en el individual femenino alcanzará el primer lugar como la mejor del ranking femenino del compuesto.



López hasta el momento no tiene confirmada su participación en las válidas de Copa Mundo en Shanghai, Antalya y Berlín, pero tiene garantizada ya su presencia en la Gran Final que seguramente será en Moscú, sin embargo, allí tampoco la World Archery entrega puntos para el ranking.



La arquera nacida en Pereira se quedará una semana más en Medellín para realizar un trabajo específico de equipos mixtos con Daniel Muñoz, ya que esta pareja está definida para representar a nuestro país en los próximos Juegos Panamericanos de Lima. Los Juegos en Lima también entregan puntos valiosos para el ranking.



Final de la Copa



En la última jornada de la Copa Mundo se pudo presenciar la final masculina entre el número uno del ranking mundial, el coreano Lee Woo Seok, y el número uno del clasificatorio del torneo, el norteamericano Brady Ellison.



Sin duda la final más esperada del torneo, pues tenía connotaciones olímpicas y mundiales. El norteamericano se mostró firme en la línea de tiro desde el comienzo y se impuso 6-2, además, logró tomar revancha de la final que no pudo ganar en equipos mixtos donde en la última flecha permitió el triunfo de sus rivales.



En esta ocasión volvía a tener esa oportunidad de colgarse el oro en la última flecha y no la desaprovechó. Cuando el juego estaba 5-1 a favor del norteamericano y el marcador del cuarto set tenía al coreano ya con 29 puntos por un 19 de Ellison, la situación obligaba a Brady a anotar un diez, empatar el set y sumar al final los seis puntos, para poner la pizarra definitiva 6-2, que le entregó el título de gran campeón en la Copa Mundo Medellín 2019.



No es poca cosa ganarle el número uno del ranking mundial del recurvo masculino; Brady Ellison lo hizo. Brady de 30 años y séptimo en el ranking mundial, logró así su título nueve en válidas de Copa Mundo desde 2010 cuando ganó su primer título en Porec 2010.



Con esto aseguró una vez más su presencia en la Gran Final de Copa Mundo donde al igual que la colombiana Sara López, suma cuatro triunfos y van por el quinto.

Por la medalla de bronce en el masculino individual al cierre de la jornada un juego muy entretenido entre el holandés Sjef Van Den Berg y el coreano Kim Woojin.



El coreano ganó 6-4 y necesitaron de cinco set. En el último Kim anotó 30 puntos con tres flechas perfectas por un 29 de Sjef. En la disputa por la medalla de oro individual femenino se vio muy superior a la coreana Kang Chae Young, quien se impuso 6-0 a la francesa Melanie Gaubil.



La coreana que actualmente es la número siete del ranking mundial, tuvo un torneo brillante de principio a fin, donde se ubicó primera en el clasificatorio y ganó todos sus enfrentamientos directos.

Corea ganó la Copa Mundo de Tiro con arco en Medellín. Foto: Jáiver Nieto / EL TIEMPO



En el recurvo femenino individual la medalla de bronce fue para Tomomi Sugimoto quien se impuso a la China Lan Lu. Luego de perder 4-0, la japonesa logró remontar para un 6-4 que le da la única medalla de Copa Mundo al país que será sede de la próxima olimpiada.



Sugimoto hizo un gran torneo tras eliminar en su recorrido a dos coreanas y dos chinas, entre ellas a la coreana número uno del mundo Chang Hye Jin en tercera ronda. En equipos mixtos del recurvo una muy buena final entre Corea y Estados Unidos.



Sorprendente final con flecha de desempate para que la delegación asiática se quedara con la tercera medalla de oro, en ese momento de la jornada, en la Copa Mundo.



Se le escapó a Brady en la última flecha el oro para los Estados Unidos, ya que con un 10 podría celebrar el oro. Fue un juego muy parejo donde los norteamericanos sorprendieron con la joven de 15 años Casey Kaufhold para tomar la delantera en el primer set 38-37.



Se recuperó la pareja coreana Kang-Kim quienes ganaron el segundo 37-36. Luego se vinieron dos empates a 36 puntos en los siguientes dos set para poner el partido 4-4, pero tuvo la primera ocasión Brady de definir con un 10 la medalla de oro a su favor.



Ya en la flecha de desempate otro empate a 19 puntos, pero la joven Casey dejó con un 10 en la pizarra a Brady para que cerrara el triunfo y el experimentado arquero norteamericano solo anotó un 9 para permitir el triunfo coreano por tener el 10 más cerca del centro.



En la competencia por equipos femenino del recurvo Corea no tuvo problemas para quedarse con la medalla de oro tras vencer 6-0 al representativo de Italia. Las asiáticas lideradas por la número uno del ranking mundial Chang Hye Jin, Kang Chae Young y Choi Misun ganaron sus set 57-52, 56-55 y 57-52. Para la definición de la medalla de oro del recurvo equipos masculino se repitió la historia con victoria de los coreanos sobre Australia 5-3.



En este caso los oceánicos dieron la pelea pero no les alcanzó. El primer set lo ganó 57-56 el equipo coreano donde se destacaba el número uno del ranking mundial Lee Woo Seok de 21 años, junto a él Kim Woojin y Lee Seungyun.



Los australianos lograron empatar las acciones en el segundo set tras imponerse 57-53. Luego en el tercer set los coreanos volvieron a liderar al ganar la ronda 56-52 y al final con el empate en la cuarta ronda con 54 puntos pudieron colgarse la medalla de oro.



Con información de la oficina de prensa