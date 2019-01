Iván Camilo Ramírez, octavo en el Latin America Amateur Championship

Iván Camilo Ramírez se mantuvo como el mejor colombiano en el Latin America Amateur Championship(LAAC), en una jornada en la que tuvo que luchar mucho, pero que le alcanzó no solo para bajar del par por segundo día consecutivo, sino también para meterse entre los diez primeros de la clasificación del torneo, que se juega en Casa de Campo (República Dominicana).

Ramírez, quien fue sexto en este mismo campo en la edición 2016 del LAAC, entregó una tarjeta de 71 golpes, uno bajo par, luego de un día que pudo haberse arruinado con un triple bogey en el hoyo 7, pero que logró levantar con siete birdies en la jornada, cinco de ellos en los últimos nueve hoyos.



“Fue algo difícil. Hice uno menos al hoyo 8 y la tiré al mar y luego hice tres putts en ese mismo hoyo. Ahí me puse +2, pero mi cadi, que es mi coach de la universidad, me ayudó a estar muy tranquilo y eso me premió en la segunda vuelta, en la que hice tres menos”, dijo Ramírez, jugador del equipo de la Universidad de Texas Tech.

Seguimos con el mismo objetivo, sentirme tranquilo, seguir haciendo 'birdies' y tratar de mantener las opciones con el domingo FACEBOOK

Juan Camilo Vesga (145 golpes, +1) y Carlos Ardila (147, +3), también superaron el corte para jugar el fin de semana. Los otros tres colombianos se quedaron afuera. Felipe Álvarez, debutante, perdió la opción de avanzar al tirar la bola dos veces al agua en el hoyo 8. También quedaron eliminados Esteban Restrepo y Luis Carlos Pardo.



“Fue un día de mucha lucha. Tuve que salvar mucho alrededor del green, los hierros no funcionaron como yo esperaba. Hubo dos hoyos que me dieron una mala pasada, el 13 y el 14, bogey y doble bogey, me pusieron tres golpes arriba de lo que esperaba. Venía haciendo una buena ronda y se ensució un poquito. Después logramos mantenerla”, explicó Vesga, de 16 años, quien participa por primera vez en el LAAC.



El torneo, que se disputa en Casa de Campo (República Dominicana) tiene un nuevo líder. Se trata del local Juan Cayro Delgado, quien en la primera jornada, jugando por la tarde, había terminado con cuatro bajo par, y que este viernes, ya en el turno de la mañana, entregó una tarjeta de -3, para quedar con un acumulado de 137 golpes.



“Conozco bastante bien este campo de golf. Lo juego desde que era muy joven. Hace dos años gané el campeonato nacional juvenil en este mismo campo”, declaró Delgado, de 17 años y debutante en el torneo.



El líder del primer día, el mexicano Álvaro Ortiz, se mantiene en la pelea en una jornada en la que tuvo que trabajar mucho para salvar el par. Consiguió tres birdies, en los hoyos 2, 7 y 11, pero se anotó un doble bogey en el hoyo 6 y un bogey en el 8. Así, de una ventaja de tres impactos el primer día a quedar a uno de la punta, compartiendo el segundo lugar con otro de los grandes candidatos al título, el peruano Luis Fernando Barco.



El LAAC, que terminará el domingo, entrega, para el ganador, un cupo en el Masters de Augusta, en el US Amateur y en el British Amateur. También le da casilla, al primero y al segundo, en las fases finales de clasificación para otros dos Majors, el US Open y el Abierto Británico. Tras la segunda ronda, la lucha está muy cerrada.



Posiciones

1. Juan Cayro Delgado (R. Dominicana) 137 (-7)

2. Álvaro Ortiz (México) 138 (-6)

2. Luis Fernando Barco (Perú) 138 (-6)

4. Agustín Errázuriz (Chile) 140 (-4)

4. Andrey Borges Xavier (Brasil) 140 (-4)

6. Jorge Villar (México) 141 (-3)

6. Enrique Valverde (México) 141 (-3)

8. Iván Camilo Ramírez (Colombia) 142 (-2)

23. Juan Camilo Vesga (Colombia) 145 (+1)

37. Carlos Ardila (Colombia) 147 (+3)