Iván Camilo Ramírez, el mejor colombiano en la primera ronda del LAAC

Por ahora, la ilusión de volver a tener un jugador colombiano en el Masters de Augusta está a cinco golpes, a falta de 54 hoyos.

Esa es la diferencia con la que amanecerá el viernes Iván Camilo Ramírez, el mejor de los seis representantes del país en el Latin America Amateur Championship (LAAC), con respecto al líder, el mexicano Álvaro Ortiz.



El LAAC, cuya quinta edición se disputa en Casa de Campo (República Dominicana), le entrega al ganador un cupo para el primer Major del año, además de dejarlo en la fase final de clasificación para otros dos torneos de grand slam, el US Open y el Abierto Británico.



Casa de Campo es, además, la primera sede que repite en el torneo. En 2016, en la misma cancha, Ramírez fue sexto. Este jueves entregó una tarjeta de 71 impactos, uno bajo par.



“La meta es hacer dos bajo par cada día y no la cumplí, pero al final toca llegar al sábado con cuatro o cinco y con eso se puede pelear. En los hoyos del 6 al 9, son unos hoyos muy difíciles, ahí terminé uno menos, quedé contento con eso, le pegué bastante bien y ahora voy con todo para el viernes”, dijo Ramírez, de 21 años.

Otros dos colombianos terminaron con el par de la cancha, ambos debutantes: Juan Camilo Vesga, de 16 años, y Felipe Álvarez, de 20.



“Al principio estaba un poco nervioso, arranqué con bogey al 1, un par de tiros en el que la adrenalina me jugó un poco mal, pero en general bien. En la segunda como que encontré un poco más: tuve chances de birdie, algunos no los emboqué, pero me llevo más cosas positivas que negativas”, declaró Álvarez.



El primer líder del LAAC es uno de los grandes candidatos al título, el mexicano Álvaro Ortiz, quien ya ha estado tres veces muy cerca de ganar este torneo: fue tercero en 2015 y segundo en 2017 y 2018.



En la única edición que no peleó por la corona fue en 2016, cuando fue descalificado en la tercera ronda por firmar una tarjeta incorrecta. Este jueves dio un gran paso: seis birdies, un águila y dos bogeys lo dejaron a la cabeza con 66 impactos (-6).



“El solo hecho de haber jugado este torneo tantas veces, tan bien, me hace creer que puedo ganarlo”, declaró Álvaro, de 23 años, quien además es hermano de Carlos Ortiz, jugador del PGA Tour y, en su momento, compañero de Juan Sebastián Muñoz en la Universidad de North Texas. Justamente, Álvaro y Carlos hoy viven juntos.



“Carlos es muy competitivo. Siempre ha sido así. Siempre nos empujamos mutuamente y nos ayudamos para que el otro crezca como persona y jugador. Estoy agradecido por poder pasar momentos con él”, agregó Ortiz, quien puso tierra de por medio a sus principales rivales, en especial al peruano Luis Fernando Barco, el mejor ubicado de todos los participantes en la clasificación mundial de golfistas aficionados (puesto 24).



Barco estuvo cerca de Ortiz hasta los dos últimos hoyos de su recorrido, el 8 y el 9, en los que se anotó sendos bogeys. Sin embargo, el -3 que se anotó en su tarjeta le alcanzó para compartir el segundo lugar con otros cuatro jugadores.



Hasta ahora, solo dos colombianos han ido al Masters: el maestro Miguel J. Sala (nacido en Argentina, pero nacionalizado), de 1961 a 1964, y Camilo Villegas, que lo jugó cinco veces, la última en 2015. Quedan 54 hoyos para soñar con un tercer nombre en esa lista.



Posiciones



1. Álvaro Ortiz (México) 66 (-6)

2. Max Alverio (Puerto Rico) 69 (-3)

2. Luis Fernando Barco (Perú) 69 (-3)

2. Agustín Errázuriz (Chile) 69 (-3)

2. Juan Cayro Delgado (R. Dominicana) 69 (-3)

2. Alejandro Madariaga (México) 69 (-3)

7. Alejandro Villavicencio (Guatemala) 70 (-2)

7. Miguel Reyes (Uruguay) 70 (-2)

7. Enrique Valverde (R. Dominicana) 70 (-2)

7. Jorge García (Venezuela) 70 (-2)

11. Iván Camilo Ramírez (Colombia) 71 (-1)

13. Felipe Álvarez (Colombia) 72 (par)

13. Juan Camilo Vesga (Colombia) 72 (par)

46. Esteban Restrepo (Colombia) 75 (+3)

53. Carlos Ardila (Colombia) 76 (+4)

99. Luis Carlos Pardo (Colombia) 85 (+13)



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

Casa de Campo (República Dominicana)

Invitado por el LAAC