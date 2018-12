Programación deportiva para este martes 27 de noviembre

FOX SPORTS

3 p. m. Fútbol, Liga de Campeones: Juventus vs. Valencia.

FOX SPORTS 2

1 p. m. Fútbol, Liga de Campeones: AEK Atenas vs. Ajax.

3 p. m. Fútbol, Liga de Campeones: Olympique de Lyon vs. Manchester City.



FOX SPORTS 3

3 p. m. Fútbol, Liga de Campeones: Hoffenheim vs. Shakhtar Donetsk.



ESPN

12:30 p. m. Fútbol, Liga de Campeones: CSKA Moscú vs. Viktoria Plzen.

3 p. m. Fútbol, Liga de Campeones: Roma vs. Real Madrid.



ESPN2

3 p. m. Fútbol, Liga de Campeones: Manchester United vs. Young Boys.



ESPN 3

3 p. m. Fútbol, Liga de Campeones: Bayern Múnich vs. Benfica.



DIRECTV SPORTS

Canal 612

8 p. m. Baloncesto, NBA: Toronto Raptors vs. Memphis Grizzlies.



