Urshela, destacado en el triunfo de Yankees contra Orioles

Giovanny Urshela volvió a ser figura de la novena de Yankees, tras el triunfo 15-3 sobre los Orioles de Baltimore, en el béisbol de las Grandes Ligas.

Urshela había jugado el sábado pasado y los ‘mulos del Bronx’ lograron una victoria 6-4, pero este domingo regresó al campo y el colombiano tuvo una destacada figuración.



Urshela conectó un sencillo en la segunda entrada e impulsó a LeMahiou y en la novena anotó una carrera, tras el jonrón de Austin Romine.

Giovanny Urshela nació el 11 de octubre de 1991 en Cartagena, Bolívar, y a sus 27 años se convirtió en el segundo pelotero colombiano en Yankees, tras el barranquillero Dónovan Solano, un verdadero orgullo.



Urshela, entre el 2015 y el 2017, estuvo en Indios de Cleveland y en el 2018 figuró en el roster de Azulejos de Toronto, por lo que actuar en las Grandes Ligas no es nuevo para él.



En el béisbol colombiano, Urshela siempre estuvo en Tigres de Cartagena, ganó el título del torneo local en el 2013-2014, fue segundo en el 2012-2013 y fue el novato del año en el 2009-2010.



Yankees, con el triunfo de este domingo, completó la barrida con tres victorias al hilo, pero ahí no para la racha.



La novena de Nueva York, desde el 30 de mayo de 1961, no bateaba siete jonrones, esa vez lo hizo en la serie contra Medias Rojas de Boston.



En esa ocasión, las grandes figuras fueron Michey Mantle, Roger Maris y Moose Skowron, mientas que Yogi Berra consiguió uno.



Giovanny Urshela, además, estuvo tres veces al bate, conectó dos heats, una base por bola y no fue ponchado, para una actuación importante; todo, con el fin de consolidarse en el grupo.



DEPORTES