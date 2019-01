‘Este año vengo preparado para lo que debo hacer’: Muñoz

Aunque en su cabeza está mantener la tarjeta en el PGA Tour, en el corazón de Juan Sebastián Muñoz siempre estará el torneo del web.com Tour en Bogotá, pues en 2016 logró su primera victoria.

Por eso, Muñoz vendrá a jugar el Country Club de Bogotá Championship, del 31 de enero al 2 de febrero.



Este jueves, el bogotano reaparece en el PGA Tour, en el Sony Open en Hawái, pero no olvida sus raíces golfísticas, como lo hace la mayoría de los jugadores argentinos, que, estén en el circuito en que estén, siempre se apuntan a los grandes torneos.



¿Cómo ha sido su regreso al PGA Tour?

Siento que la temporada fue larga y siempre está el miedo de asegurar la tarjeta, aunque la conseguí temprano, siento que hubo algo de fatiga. Pasé muchos cortes, jugué muchos torneos, casi no descansé y siento que llegué un poco fatigado a los playoffs del web.com, que no los jugué bien, y aunque pasé tres cortes en el PGA Tour, siento que no di lo mejor de mí. Hubo un poco de errores mentales, fatiga, pero espero que este mes de descanso en Colombia me ayude.



¿Cuál es su programación para el comienzo del 2019?

Juego el Sony Open en Hawái. Luego voy al Desert Classic y en Torrey Pines y de ahí vengo a jugar a Bogotá. Volaría de vuelta para jugar en Pebble Beach y ahí vendrá el reshuffle (reclasificación de los que ascendieron del web.com): ahí sabré a qué torneos puedo entrar y a cuáles no. Vienen cuatro torneos muy importantes: estoy en el puesto 27 y debo entrar entre los diez primeros.

Juan Sebastián Muñoz. Foto: AFP

¿Cómo se ha sentido con respecto a su primera temporada en el PGA Tour?

Esta vez ha sido diferente. Hace dos años no tenía equipo de trabajo, profesor ni ni psicólogo. Hoy tengo algo planificado, sé qué debo mejorar, llego más tranquilo a la cancha: no digo ‘cómo le voy a pegar hoy’, sino que vengo preparado para lo que debo hacer.



Hace dos años, cuando tenía la tarjeta, estuvo en el torneo de Bogotá, pero solo en el Pro-Am. ¿Por qué lo jugará?

Tuve la fortuna de que hubo un hueco: esa semana se cruza con la del Waste Management en Phoenix, que tiene un field muy pequeño, al que por mi categoría no entro, entonces puedo venir. También puedo descansar porque voy a estar con mi familia. Es importante ayudar a un club que me dio todo para estar donde estoy.



¿Qué significa el torneo de Bogotá para usted?

Es mi torneo y como el único colombiano que lo ha ganado, pues hace parte de mi identidad e intentaré venir todos los años y ganarlo.



Ni Eduardo Herrera ni Camilo Villegas jugaron un torneo oficial en Colombia como jugadores del PGA Tour. Usted sería el primero.

No había caído en cuenta de eso. Es muy especial que un colombiano venga a casa a compartir y a demostrar, en su mejor momento, que también es importante lo de acá.



Este año habrá otros dos colombianos con tarjeta del web.com jugando ese torneo: Nicolás Echavarría y Marcelo Rozo. ¿Cómo vio el proceso de ellos para llegar a la tarjeta?

Muy bien: tres victorias entre los dos, ambos entre los cinco primeros, muy sólidos. No cruzamos mucha palabra, no sentí que necesitaran apoyo extra. Es una temporada nueva: Marcelo ya tuvo una experiencia en el web.com. Para Nicolás será todo nuevo. Siento que al principio es difícil y ojalá puedan olvidar las cosas que no importan, concentrarse en el torneo y seguir jugando bien como vienen haciéndolo.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc