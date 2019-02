'Me disculpo por lo mal que lo hice; no hay excusas’: Eleíder Álvarez

Elemental: en el boxeo, para ganar, hay que soltar las manos, conectar golpes. Y eso, precisamente, fue lo que no hizo el colombiano Eléider Álvarez, la madrugada del domingo en Frisco (Estados Unidos), donde cedió su fajón como campeón semipesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) al perder por decisión unánime (116-112, 120-108 y 116-112) ante el ruso Sergey Kovalev.

El país deportivo estaba pendiente de la primera defensa del más alto campeón nacido en esta tierra (en el 2018 había sido elegido como el segundo mejor deportista del año por EL TIEMPO, detrás de la atleta Caterine Ibargüen).



Y no solo era el país, sino Latinoamérica y gran parte del mundo, que había observado cómo el antioqueño había noqueado a Kovalev en el séptimo asalto de la pelea del 4 de agosto pasado en Atlantic City (EE. UU.) para adueñarse del cinturón.



¿Qué pasó...? Esa era la pregunta que desde cerca de las dos de la madrugada del domingo, hora colombiana –cuando se escuchó el último campanazo–, se hacia cualquiera que había visto la pelea.



Y por supuesto, que la respuesta la tenía el peleador de 34 años que, además del título mundial, vio cómo cortaban su invicto profesional de 24 combates.



Eléider estaba a punto de montarse en el avión que de Frisco lo llevaba a Montreal (Canadá), donde reside, cuando habló, de manera tranquila, en exclusiva con la Casa Editorial El Tiempo.

La pregunta es sencilla: ¿qué pasó, Eléider?

Lo quería noquear, con una o dos manos (golpes). No hay excusas.

Antes de hablar de la pelea en sí, ¿hubo algún factor que lo afectó, por ejemplo el peso?

Esta vez fue diferente a otras. Entrené el mismo día del pesaje (el viernes), como a la una de la tarde, porque ese acto era tarde. Solo ese día estuve en el peso, luego del entrenamiento, cuando antes estaba desde la víspera del pesaje. Pero no me afectó en nada. No voy a sacar excusas a una mala pelea.

Es evidente que cambió la estrategia con la pelea que se vio. ¿Quizás fue una especie de ‘bloqueo mental’? ¿Fue así...?

Sí, bloqueo mental, porque quería noquearlo con uno o dos manos, como ya dije.

Usted no parecía el Eléider que todo el mundo conoce . Y Kovalev hizo la pelea, manejando la distancia, que es lo que usted debía haber hecho...

Tú conoces más de boxeo que yo. Y sabes que él lo hizo así porque no quería chocar conmigo. A él le conviene chocar, pero como conoció mi pegada, no quería saber nada de eso. Y yo insistía en buscar noquearlo. Claro, le facilité la pelea a él.

Él le ganó con poco, una ventaja amplia en las tarjetas, pero estrecha en mucho asaltos, porque no había nada, no había golpes en una pelea aburrida...

Por mi bloqueo mental no tiré mucho y él tenía temor que yo le pegara, entonces no se acercó. Manejó la distancia que era mía, por mi mejor alcance, y se conformaba con nada, sin exponerse. El inteligente fue él.

¿Sintió algún golpe fuerte?

No, no lo hubo. Como tampoco di una combinación que lo afectara.

¿Sabe que hay mucha gente decepcionada con su pelea, por todo el interés que despertó usted mismo con su logro del año pasado?

Me imagino, y me disculpo por lo mal que lo hice. Yo quería ganar, más que nadie. Pero no se dio, por mi culpa. Aquí no hay nadie culpable, más que yo. Vino mucha gente de Colombia, de Apartadó, de Turbo, amigos colombianos de Miami. Yo no quería verles la cara. En esos 10 segundos después de la decisión me quería morir de la pena, por la decepción generada, me imaginaba mi familia llorando.

¿Qué le dijo su esquina?

Cuando llegué al camerino todo el mundo estaba llorando, con la cabeza agachada. Me tocó darles ánimo.

¿Pudo dormir?

Solo unos 40 minutos. Y eso como a las siete y media de la mañana.

El triunfo tiene amigos, la derrota es solitaria. ¿Cómo ha sido la suya?

Áhora recuerdo a ‘Maravilla’ Martínez, el campeón mundial argentino, que dijo que cuando ganaba tenía muchas llamadas, pero cuando perdió con Miguel Cotto solo hubo dos: la de su mamá y la de esposa. Conmigo no ha sido así. La gente sabe la clase de persona que soy. En las redes sociales y por todos lados he encontrado el respaldo. Eso me motiva.

¿Usted había hecho una pelea tan mala como esta?

Sí, dos veces como profesional. Recuerdo que una fue contra (el estadounidense Alexander) Johnson (24 de mayo de 2014). Lo tiré y no pude noquearlo por desear noquearlo. Quedé decepcionado.

Una tercera pelea con Kovalev no interesa por ahora, a ellos, ni a la TV. ¿A usted le gustaría?

Yo quisiera para desempatar esta vaina de una vez. Él me ganó una y yo le gané una. Pero sé que es difícil.

¿Entonces buscará otro camino?

Voy a descansar dos semanas, una de ellas en Montreal. Aprovecharé para hablar con mi equipo y mi promotor. Vamos a ver qué pasa para definir un camino y regresar a campeón mundial. Yo creo que antes de finalizar el año podría ser nuevamente campeón.

¿Hasta cuándo cree que puede seguir peleando?

Tengo cuatro años de carrera a en primer nivel. Sueño con volver a ganar el título y defenderlo muchas veces. Uno aprende de los errores, y esta segunda pelea me enseñó que no puedo pensar en ganar con un solo golpe.

Costoso error, además de perder el título casi sin pelear...

Cierto, con lo que me duele decepcionar a toda la gente. Siento vergüenza. Pero tengo que seguir adelante. No me puedo dejar morir...



ESTEWIL QUESADA

Editor ADN Barranquilla

En Twitter: @EstewilQ