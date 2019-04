'Tuve que pelear mucho para volver a ganar': Woods

Tiger Woods no pudo ocultar su emoción tras ganar por quinta vez el Masters de Augusta. Pero en la memoria estaba la primera, que el 'Tigre' celebró en su momento con su padre, Earl, quien falleció en 2006. Ahora lo hizo con su mamá y sus hijos.

"Creo que estoy perdiendo la voz por todo lo que grité. Estuve tratando todo el día de poner un pie adelante del otro en la cancha, tratando de hacer el menor número de golpes posible", dijo Woods en la transmisión oficial. "No sé lo que hice cuando terminé, pero sé que grité y me puse a buscar a mi cadi, el abrazo con él y después tener a mis hijos allí. Mi padre estuvo acá en 1997 y ahora tener a mis hijos acá esperando es increíble", agregó.

Woods volvió a jugar el Masters en 2018 luego de dos años de ausencia, y pocos creían que podía volver a ganar. El 'Tigre' solo pensaba en ir paso a paso. "El año pasado sentía la suerte de poder estar jugando al golf otra vez, un par de años no pude venir. Es una experiencia que no se puede describir, no tengo palabras para describir todas las sensaciones", señaló.

Woods explicó así las claves de su quinta victoria en el Masters: "Estuve muy paciente en los tres últimos días; principalmente, en la forma como estaba jugando sobre el green, en controlar las emociones, de mis tiros, de la posición de la pelota en el fairway. Todo cambió en el hoyo 12: iba detrás, Francesco (Molinari) se equivocó y muchas cosas empezaron a cambiar a partir del hoyo 13", dijo. "Realmente sentí una gran adrenalina, que era lo que necesitaba hacer y me gustó, es una sensación única".



