‘Se trata de la dignidad humana, del orgullo humano’: Semenya

La atleta sudafricana Caster Semenya impresionó en la pista este viernes en los 800 metros femeninos de la reunión de Doha, primera etapa de la Liga de Diamante 2019, apenas dos días después de que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) desestimara su recurso contra las nuevas reglas de la Federación Internacional (IAAF) sobre las atletas hiperandróginas y respondió con la victoria.

"Se trata de inspirar al mundo", declaró la sudafricana de 28 años. "Es más que un deporte. Se trata de la dignidad humana, del orgullo humano", apuntó.



El TAS rechazó el miércoles el recurso de Semenya contra el nuevo reglamento de la IAAF, que obliga a las atletas hiperandróginas, como es su caso, a hacer bajar su tasa de testosterona mediante medicamentos.

La carrera ha sido fantástica y he hecho lo que tenía que hacer. Estoy realmente feliz FACEBOOK

La IAAF indicó que las atletas afectadas tienen hasta el 8 de mayo para bajar su tasa si quieren seguir participando en las competiciones internacionales desde los 400 metros a la milla (1.609 metros).



El reglamento no se aplica en esta reunión de Doha, que constituye una de las últimas ocasiones para las atletas hiperandróginas de competir sin necesidad de ajustarse a las nuevas normas. Semenya se apresuró a apuntar que no se plantea tomar medicamentos por el reglamento de la IAAF. "No sé qué va a venir ahora (...) ¿Tomar medicamentos? íNi hablar!", se indignó la estrella sudafricana.



"Nadie debe decirme qué hacer. Si la gente quiere impedirme hacer algo es su problema, no el mío", apuntó.



La pasada semana, los campeonatos de Asia se disputaron casi sin espectadores en el estadio Khalifa, que debe acoger en septiembre y octubre el Mundial de atletismo.



El viernes estaba lleno a medio aforo y el ambiente estaba asegurado principalmente por las comunidades keniana y etíope residentes en Catar.



La dos veces campeona olímpica, que no se añadió a la lista de participantes en Doha hasta el jueves, batió el récord de la reunión con un tiempo de 1 minuto, 54 segundos y 98 centésimas. Superó en esta carrera a otra atleta hiperandrógina, la burundesa Francine Niyonsaba (1:57.75), y a la estadounidense Ajee Wilson (1:58.83).