Ingrit Valencia y ‘Momo’ Romero clasificaron a los Panamericanos

Ingrit Valencia, medallista de bronce olímpica en los 51 kilos, y Jonathan ‘Momo’ Romero, el excampeón mundial profesional, aseguraron cupo por Colombia a los Juegos Panamericanos de Lima. El selectivo comenzó este jueves en el coliseo Alexis Argüello, en Managua.

Valencia venció por puntos 5-0 a la canadiense Sara Hagnighagt, mientras Romero, que reinó en la Federación Internacional de Boxeo (FIB), derrotó por decisión unánime, 5-0, al local Greyvin Mendoza.



El vallecaucano combatió en los 60 kilogramos, categoría en que se inscribieron 15 competidores. Al ganar, Romero queda entre los ocho que obtienen cupo a los Juegos Panamericanos en Lima, a mediados de año.

‘Momo’ se medirá en la próxima pelea al jamaiquino Shiloh Defreitas, que en la jornada de este jueves derrotó también por 5-0 al guatemalteco Yonathan Contreras. Esta pelea será para asegurar bronce.



Los rivales de los colombianos son estos:



49 kilos: Yuberjen Martínez vs. el ganador de Damian Arce (Cuba) y Róbinson Rodríguez (Costa Rica).

52: Yilmar González ante Rogger Rivera (Perú).

56: Céiber Ávila frente a Yoel Finol (Venezuela), medallista olímpico de bronce en Río.

64: John Gutiérrez ante Keyshaw Davis (EE. UU.).

69: Alexánder Rangel frente a Brian Arregui (Argentina).

75: Jorge Vivas ante Aaron Prince (Trinidad y Tobago).

81: Diego Motoa contra Oreilly Harley (Canadá).

91: Deivis Julio vs ganador de José Lucar (Perú) y Flemming Shakir (Trinidad y Tobago).

Más de 91: Cristian Salcedo vs. ganador de Nigel Paul (Trinidad y Tobago) y Amisale Jiménez (Puerto Rico).

Damas. 57: Yenni Arias vs. Yoiberlis Cassiani (Venezuela).

60: Dayana Cordero vs. Beatriz Ferreira (Brasil).

64: Paola Calderón ante María Chiroy (Guatemala).

75: Jessica Caicedo ante Zulena Álvarez (Guatemala)