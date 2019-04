Comisión Primera de Cámara da vía libre al Ministerio del Deporte

La transformación de Coldeportes, hoy Departamento Administrativo a Ministerio del Deporte, está más cerca de ser una realidad. Este miércoles, tras debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, sus integrantes le dieron el aval a la creación de la cartera con futuro domicilio en Bogotá, tal y como reza el articulado del proyecto.

Luego de un exhaustivo análisis al Proyecto de Ley No. 285 de 2018 Cámara / 78 de 2018 Senado - “por el cual se transforma el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes) en el Ministerio del Deporte”, presentado por el Ministerio del Interior el pasado 06 de agosto de 2018 al Congreso de la República en virtud de las competencias previstas en el artículo 150, numeral 7º, de la Constitución Política, la Comisión Primera apoyó la iniciativa con base no solo en su significancia para el país y el Sistema Nacional del Deporte, sino en el concepto favorable del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), el cual expresó, mediante el radicado No. 20174000298911 del 30 de noviembre de 2017, que el proyecto de ley “se encuentra ajustado a las disposiciones legales vigentes; en consecuencia, una vez efectuados los ajustes sugeridos por la Función Pública, se emite concepto técnico favorable para continuar su trámite”.



Durante la sesión en la Cámara, se debatió la propuesta de llevar el futuro Ministerio a la ciudad de Cali, sin favorabilidad para la misma, pues también se tuvo en cuenta el concepto de la Función Pública del pasado 10 de diciembre de 2018 a través de radicado DAFP No. 20181400315351, en cuyas líneas se lee: (…) se realizó un análisis sobre la implicaciones del cambio de sede, informando entre otras cosas sobre la gobernabilidad, pues al tener la sede principal el nuevo Ministerio en la ciudad de Cali, implicaría el desplazamiento permanente del Ministro y su equipo directivo a la ciudad de Bogotá , sede permanente del Gobierno, lo cual generaría grandes problemas de administración al interior de la entidad y aumento en los gastos de funcionamiento generados por el desplazamiento de sus servidores a la misma, además debe tenerse en cuenta que las sedes administrativas de Coldeportes, los centros deportivos y de alto rendimiento se encuentran ubicados en la ciudad de Bogotá”.



La votación a favor del domicilio en la capital del país en la Comisión Primera de Cámara también tuvo como base el concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que se pronunció mediante el radicado EXTMI19-112 en el Ministerio de interior de fecha 02 de enero de 2019 y remitido al despacho de los coordinadores ponentes mediante OFI19-493-DAL-3200, precisando que el cambio de domicilio al proyecto de ley original no cuenta con el aval de la cartera, ya que ello implica aumento inminente del presupuesto, estableciendo de tal modo que hasta tanto no se ajuste la redacción a los términos consagrados en el texto original que establece como sede del Ministerio del Deporte la ciudad de Bogotá, no se revertirá la decisión.



Luego de la aprobación del proyecto de ley este 2 de abril, la iniciativa alcanzó el 75 por ciento de su trámite, pues fue discutido y aprobado en la Comisión I de Senado el día 23 de octubre de 2018, Acta Número 20, y se le introdujeron modificaciones de conformidad con las proposiciones presentadas por los senadores Carlos Eduardo Guevara Villabón y Luis Fernando Velasco. Así mismo, fue discutido y aprobado el 21 de Noviembre de 2018 en Plenaria de Senado con modificaciones al texto aprobado en Comisión, y se le introdujeron las modificaciones de conformidad con las proposiciones presentadas por los Senadores Eduardo Emilio Pacheco Cuello, Juan Luis Castro Córdoba, Jhon Harold Suárez Vargas y Álvaro Uribe Vélez.



