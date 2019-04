Celtics, a un triunfo de semifinales; Raptors recupera ventaja

Celtics de Boston se convirtieron en el primer equipo de los 'play offs' de la NBA que lograron el tercer triunfo consecutivo en su serie y se colocaron a un triunfo de alcanzar las semifinales.

Mientras que los Raptors de Toronto recuperaron la ventaja de campo, que habían perdido en el primer duelo ante los Magic de Orlando, y los Thunder de Oklahoma City estrenaron la casilla del triunfo frente a los Trail Blazers de Portland.



El escolta Jaylen Brown jugó su mejor partido en lo que va de los 'play offs' y con 23 puntos guió a los Celtics al triunfo de visitantes por 96-104 ante los Pacers de Indiana en el tercer encuentro de la eliminatoria de primera ronda de las eliminatorias de la Conferencia Este.



La gran inspiración encestadora de Brown, que encabezó una lista de cinco jugadores que tuvieron números de dos dígitos, permitió a los Celtics ponerse con ventaja de 3-0 y a un sólo triunfo de conseguir el pase a las semifinales.



La primera oportunidad de lograrlo la tendrán el próximo el domingo cuando se vuelvan a enfrentar a los Pacers en el mismo escenario del Bankers Life Fieldhouse de Indinápolis.



Brown surgió como el factor sorpresa ganador al anotar 8 de 9 tiros de campo, incluidos 4 de 5, y 3-7 de personal en los 35 minutos que disputó, además de capturar siete rebotes defensivos, dio una asistencia y puso un tapón.



Mientras que el base Kyrie Irving también hizo sentir su liderazgo con un doble-doble de 19 puntos, 10 asistencias y cinco rebotes que hicieron la diferencia a favor de los Celtics.



El alero Jaysun Tatum acompañó a Brown e Irving con tantos decisivos y logró otros 18 puntos, siete rebotes defensivos y repartió dos asistencias. El escolta-alero Tyreke Evans estableció su mejor marca en 'play offs' al anotar 19 puntos como líder de los Pacers, que tuvieron a siete jugadores con números de dos dígitos, incluidos los cinco titulares.



Todo el esfuerzo de los Pacers no fue suficiente a la hora de evitar la derrota, la sexta consecutiva que sufrieron en los duelos de la temporada regular y las eliminatorias ante los Celtics.



El ala-pívot camerunés Pascal Siakam surgió como el líder salvador al aportar un doble-doble de 30 puntos y 11 rebotes que permitieron a los Raptors vencer a domicilio por 93-98 a los Magic en el tercer partido de la eliminatoria de la primera ronda de la Conferencia Este.



Siakam también, que encestó 13 de 20 tiros de campo, anotó la canasta decisiva con 1:33 minuto por jugarse y que impidió que los Magic pudiesen completar la remontada que habían iniciado en el cuarto periodo.



Además de jugar una gran defensa junto a todo el equipo de los Raptors que limitaron a los Magic a tan sólo un 36 por ciento de cierto en los tiros de campo. El triunfo dejó a los Raptors con la ventaja de 2-1 en la serie que disputan al mejor de siete y el cuarto partido se jugará el domingo. De nuevo, el escenario será el Amway Center de Orlando, donde se registró una asistencia oficial de 19.367 aficionados, la segunda mayor que se ha dado en los nueve años de historia del campo de los Magic.



"Él (Siakam) es increíble", declaró el base de los Raptors, Kyle Lowry, al concluir el partido, en el que también aportó un doble-doble de 12 puntos, 10 asistencias y cinco rebotes.

Russell Westbrook (der.), figura de Oklahoma. Foto: AFP



El exjugador de los Raptors, el escolta-alero Terrence Ross lideró a los Magic con 24 puntos, tras anotar cinco triples de 13 intentos.



Russell Westbrook se reencontró con su mejor juego de estrella y aportó un doble-doble de 33 puntos y 11 asistencias que ayudaron a los Thunder a ganar por 120-108 a los Trail Blazers en el tercer partido de la eliminatoria de la primera ronda de playoffs de la Conferencia Oeste.



Westbrook, quien al concluir el segundo partido definió su propia actuación como "inaceptable", esta vez mostró toda su clase que permitió a los Thunder conseguir el primer triunfo en la serie que ambos equipos disputan al mejor de siete y dominan los Trail Blazers por 2-1.



"No hicimos bien las cosas en Portland, especialmente en el segundo partido, pero ahora estamos listos para defender también nuestra ventaja de campo y luego ver que es lo que suceda cuando volvamos a Portland", declaró el entrenador de lo Thunder, Bill Donovan. Esta vez, los 32 puntos del base Damian Lillard con seis asistencias no pudieron evitar la derrota de los Trail Blazers, que acabaron la liga con el número tres de la Conferencia Oeste.



Lillard no tuvo su mejor consistencia en el juego ofensivo al anotar 25 puntos en el tercer periodo, pero fue limitado a tres en el cuarto y definitivo. El cuarto partido de la serie se jugará el próximo domingo en el mismo escenario del Chesapeake Energy Arena de Oklahoma City.



EFE