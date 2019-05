Ibargüen, de nuevo a competencia, en Liga de Diamante

Caterine Ibargüen vuelve a escena. La colombiana regresa este viernes a las competencias. Dará el primer paso de un 2019 que está lleno de grandes retos. La primera válida de la Liga de Diamante, que se disputará en Doha (Catar), se dará el lujo de contar con la reina del año pasado, de tenerla dentro de las deportistas seleccionadas que abrirán la temporada.

Todos los ojos del mundo estarán encima de la colombiana de 35 años (11 a. m., TV de Win Sports), una mujer madura en lo personal y en lo deportivo que tendrá la oportunidad de abrir el año en el salto largo, la misma que ganó el año pasado en la válida final de la Liga en Bruselas (Bélgica).

tendrá a varias rivales a las que venció en esa ocasión con una marca de 6 metros 80 centímetros. En ese lote de contrincantes figuran la inglesa Sara Proctor, plata, y la estadounidense Shakeela Saunder, a quien Ibargüen dejó con el bronce.



El salto largo no es propiamente la especialidad de la deportista nacida en Apartadó, Antioquia; lo es el salto triple, pero desde comienzos del año pasado retomó esa prueba y los resultados fueron excelentes.



Ibargüen se impuso en el Meeting de Marsella (Francia). Fue segunda en la válida de Lausana (Suiza), de la Liga de Diamante y fue segunda en la de Birmingham, con lo que fue a la final y terminó de primera.



El oro en esa competencia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla y en la Copa Intercontinental fueron otras meritorias victorias para la atleta nacional, que este año tendrá como metas no solo la Liga de Diamante, sino la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio, los Juegos Panamericanos de Lima (Perú) y el Mundial de Atletismo, que se llevará a cabo precisamente en la pista en la que competirá este viernes.



“Los Panamericanos y el Mundial serán lo primordial. Sí, la Liga de Diamante y lo demás es bueno, pero esos 2 certámenes son fundamentales y allá hará el triple. El largo lo hará eventualmente, como en Doha”, le dijo a EL TIEMPO Valentín Gamboa, entrenador del seleccionado colombiano de atletismo.



Y agregó: “La clasificación a los Olímpicos la puede conseguir en esos eventos, no le será difícil. Yulimar Rojas, si está en buenas condiciones, será importante, su rival por vencer, eso nos garantiza una buena competencia”.

El triple, en junio

Ya se sabe que la marca mínima para ir a Tokio en el salto triple es de 14,20 metros. El primero de julio del 2019 se abre la opción de conseguir el registro exigido, el que se cerrará el 29 de junio del 2020. La competencia del triple arrancará en la válida de la Liga de Diamante de Oslo (Noruega), el 13 de junio.

Caterine Ibarguen. Foto: Reuters

“Ya tienen diseñado un plan estratégico y mirarán cuáles son las competencias fundamentales. Abre con salto largo y después vendrá el triple, su especialidad. Hay mucha competencia y por eso hay que saber acomodar las cargas y un plan diseñado”, precisó el DT cubano Osmani García.



Para Ibargüen, arrancar el año en Doha es bueno, siempre le ha gustado estar ahí. Ha ganado el salto triple en el 2014 y en el 2016, lo que le da confianza, así hoy tenga la opción de pelear el triunfo en el salto largo.



“Es bueno arrancar en el largo porque es un salto menos impactante y técnicamente le sirve para el triple. Por eso es bueno ir allá. Hasta junio es el triple en la Liga y hay que mirar esas particularidades”, señaló García.



La mejor atleta del país tiene una buena historia en la Liga de Diamante, pues ha conseguido seis títulos, cinco en el salto triple (2013, 2014, 2015, 2016 y 2018) y uno en el largo, el que consiguió la temporada pasada.



En la lucha final por ser la mejor atleta del 2018 venció a la belga Nafissatou Thiam, campeona de Europa de heptatlón, a la británica Dina Asher-Smith, campeona de Europa y líder mundial del año en 100, 200 y 4x100; a la keniata Beatrice Chepkoech, que batió por ocho segundos el récord mundial de 3.000 m obstáculos con 8 m 44 s 32 cen; y a la velocista bahamesa Shaunae Miller-Uibo, invicta en 15 competiciones que abarcan cinco disciplinas.



Ibargüen abre una temporada que pinta bien y el primer salto lo dará hoy en Doha, donde, entre el 27 de septiembre al 6 de octubre de 2019, espera recuperar el reinado del salto triple en el Mundial de Atletismo, el que perdió hace dos años con la venezolana Yulimar Rojas.



