Casa de Campo Resort & Villas recibe premio 'Editors Choice'

La Casa de Campo Resort & Villas recibió el premio “Editors´ Choice Award” de la revista Golf Digest en la categoría “Best Resorts” de la zona del Caribe y Bermudas.

Estos prestigiosos premios reconocen cada año lo mejor de lo mejor entre 38 categorías de la industria. Casa de Campo, también recibió este importante galardón en 2017 y 2018.



Este legendario resort ubicado en La Romana, República Dominicana, es el hogar de la obra maestra diseñada por Pete Dye, que se llama Teeth of the Dog. Desde su apertura en 1971, el trazado que bordea el Océano Atlántico ha sido el destino preferido y deseado por aquellos golfistas que buscan jugar en uno de los 50 mejores campos del mundo. Los famosos siete hoyos que tienen de marco el océano, denominados “The Heaven 7”, son asombrosos y tienen una belleza sin igual. Por eso Dye, dejó marcada su frase en la historia cuando dijo: “Yo diseñe 11 hoyos, y Dios creó siete”.



“Estamos encantados de recibir una vez más este prestigioso honor que otorga Golf Digest. Reconocimientos como el Editors’ Choice Award son un testimonio de que nuestras instalaciones de golf y el propio resort son de clase mundial, así como de nuestra atención ejemplar al cliente. Por estas y muchas más razones, invitamos a todos a visitarnos y realicen una escapada en el paraíso”, comentó Jason Kycek, Vicepresidente de Ventas y Marketing de Casa de Campo.

Sobre Casa de Campo

Casa de Campo Resort & Villas – miembro de The Leading Hotels of the World – atrae a una distinguida clientela de viajeros con su magnífica oferta de amplias habitaciones, suites y villas de lujo, así como servicio garantizado de gastronomía gourmet, finos vinos y licores en todos los restaurantes y bares del resort, una Marina & Club de Yates con 370 muelles, Club de Polo & Ecuestre, Centro de Tenis con 13 canchas y Campo de Tiro con una extensión de 245 acres. Este lujoso destino caribeño abarca 7,000 acres tropicales en la costa sureste de la República Dominicana, es también el hogar de tres de los campos de golf más difíciles diseñados todos por Pete Dye, incluyendo Teeth of the Dog, Dye Fore y The Links. Casa de Campo también cuenta con Altos de Chavón – la ciudad de los artistas, réplica de una villa mediterránea del siglo XVI con boutiques, museos y un anfiteatro de estilo griego con una capacidad de 5.000 asientos, inaugurado por Frank Sinatra en agosto de 1982.



Al Resort se llega de manera muy cómoda por el Aeropuerto Internacional La Romana-Casa de Campo (LRM) localizado a tan sólo cinco minutos del registro de entrada y en donde aterrizan JetBlue Airways y, de manera ocasional, American Airlines. A corta distancia están localizados los aeropuertos de Santo Domingo (SDQ) y Punta Cana (PUJ), los cuales ofrecen vuelos diarios directos desde los principales aeropuertos de Estados Unidos.





Con información de oficina de prensa