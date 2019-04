Todos contra los Golden State Warriors en los playoffs de la NBA

Dos anillos consecutivos, tres en los últimos cuatro años y un quinteto formado íntegramente por All-Stars: los Golden State Warriors de Stephen Curry y Kevin Durant son los grandes favoritos a revalidar el título de la NBA a partir de este sábado, cuando comiencen los playoffs.

Los de la Bahía de Oakland, a pesar de no mostrar la superioridad de antaño en temporada regular y haber sufrido problemas de química en su vestuario, son los máximos aspirantes a alzarse con su tercer trofeo seguido, pero los Milwaukee Bucks del alero griego Giannis Antetokounmpo y el pívot español Pau Gasol, los Toronto Raptors de su hermano Marc y Kawhi Leonard y los Houston Rockets de James Harden intentarán evitarlo.

En su primera serie rumbo al anillo, los Warriors chocarán contra Los Angeles Clippers, una de las sorpresas de la campaña tras haber traspasado o dejado marchar en los últimos años a Chris Paul, Blake Griffin, DeAndre Jordan o, más recientemente, Tobias Harris.



"Es un enfrentamiento geográficamente beneficioso para nosotros, eso es importante. Pero son un gran rival. Son un equipo muy duro. Creo que va a ser divertido, vamos a tener que jugar bien y mejorar en cada partido", señaló el técnico de Golden State Steve Kerr.



"Tienen mucho talento y muchos jugadores que saben cómo jugar en los playoffs. No va a ser tan fácil como la gente piensa", apuntó por su parte Durant. En caso de clasificación, los Warriors podrían medirse en las semifinales del Oeste con los Rockets de Harden, reeditando la pasada final de conferencia.

Pero, para ello, los texanos deberán superar primero a los siempre competitivos Utah Jazz, con el base español Ricky Rubio a los mandos. Los de Salt Lake City, con una identidad predominantemente defensiva gracias a la figura del poste francés Rudy Gobert, cuentan también con el talento ofensivo del escolta Donovan Mitchell y del alero Joe Ingles para hacer daño a unos Rockets que han mostrado su mejor nivel en la segunda parte de la temporada.



En el resto de enfrentamientos, los Denver Nuggets se enfrentarán a los San Antonio Spurs y los Portland Trail Blazers se verán las caras con los Oklahoma City Thunder de Russell Westbrook y Paul George.

El Salvaje Este

Mientras en el Oeste solo los Rockets parecen capaces de poner en apuros a los Warriors, en el Este hasta cuatro equipos parecen diseñados para llegar lejos. Así, los Bucks de Antetokounmpo, los Raptors de Leonard, los Sixers de Joel Embiid y los Boston Celtics de Kyrie Irving y del dominicano Al Horford lucharán por confirmar su favoritismo en la primera ronda, rumbo a unas semifinales inolvidables.



Milwaukee ha dominado la temporada regular, siendo la única franquicia de la liga en alcanzar las 60 victorias, y cuenta con el talento diferencial de Antetokounmpo, máximo favorito a ganar el premio al Jugador Más Valioso junto a Harden, para seguir destrozando defensas en los playoffs.

Además, la franquicia incorporó a Pau Gasol a mitad de campaña para mitigar la falta de experiencia de un cuadro joven liderado por Mike Budenholzer, que en su primer año como entrenador de los Bucks ha logrado revolucionar tácticamente a su equipo con un esquema con Giannis como eje y rodeado de tiradores. Pero, en el Este, todo puede pasar.



Los Raptors de Marc Gasol han demostrado que están listos para ganar a cualquiera, los 76ers poseen quizás el mejor quinteto del campeonato más allá del de los Warriors con Ben Simmons, Jimmy Butler, J.J. Redick, Tobias Harris y Joel Embiid, y los Celtics cuentan con la calidad de Brad Stevens en su banco, una defensa casi infranqueable y estrellas del calibre de Irving, Horford, Jayson Tatum o Gordon Hayward.

Eliminatorias de playoffs:

Oeste:

​Golden State Warriors (1) vs Los Angeles Clippers (8)

Denver Nuggets (2) vs San Antonio Spurs (7)

Portland Trail Blazers (3) vs Oklahoma City Thunder (6)

Houston Rockets (4) vs Utah Jazz (5) -



Este:

Milwaukee Bucks (1) vs Detroit Pistons (8)

Toronto Raptors (2) vs Orlando Magic (7)

Philadelphia 76ers (3) vs Brooklyn Nets (6)

Boston Celtics (4) vs Indiana Pacers (5)





AFP