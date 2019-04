Echavarría, campeón en el Torneo Molino Cañuelas Championship

El golfista Andrés Echavarría consiguió este domingo la victoria en el Torneo Cañuelas Golf Club de Argentina. El colombiano tuvo un gran cierre tras tras cinco birdies en los últimos seis hoyos. Echavarría entró en un desempate de dos hoyos con el australiano Ryan Ruffels. Al final de cuentas, el jugador de 31 años sacó a relucir su experiencia para ganar el Molino Cañuelas Championship, segundo evento del PGA TOUR Latinoamérica y primera parada del Zurich Argentina Swing.

Al final de este domingo intenso en el Cañuelas Golf Club, el tercer lugar fue para el noruego Andreas Halvorsen, líder después de 54 hoyos. El joven de 22 años cerró con un 69 insuficiente para meterlo en la definición extra de la competencia que este año cumplió su tercera edición.



La cuarta ubicación fue para el brasilero Rafael Becker, quien terminó con un total de 12-bajo par 276. El ex campeón del Aberto do Brasil su segundo top-10 consecutivo de 2019. El top-5 lo cerraron a tres golpes del ganador, el estadounidense Patrick Newcomb (67), el argentino César Costilla (70) y el sudafricano Victor Lange (70).



Además de ascender al segundo lugar de la Orden de Mérito del PGA TOUR Latinoamérica, Echavarría empieza con paso firme la carrera por el Zurich Argentina Swing. Su cheque por $31,500 dólares lo pone puntero de la gira alterna que reune los eventos que el Tour disputa en territorio argentino. La segunda de cuatro paradas será dentro de dos semanas cuando los jugadores viajen a Córdoba para el 88 Abierto OSDE del Centro presentado por Fibercorp.

Volviendo a lo que se vivió en el desempate, Echavarría se impuso con un birdie en el segundo hoyo luego de pegar un gran approach desde una posición incómoda en el búnker del par-5 del 18.



“Es una alegría regresar a la victoria después de mucho tiempo, realmente no me lo esperaba. Hoy salí con un número en la cabeza y en el final tuve que apretar e hice muy buenos tiros que después de todo me dieron la posibilidad de alcanzar a Ruffels que estaba muy sólido”, afirmó el campeón, quien cerró su ronda final con 6-bajo par 66 para un total de 274 (-14).

El oriundo de Medellín, Colombia, comenzó este domingo a tres golpes del líder y recién encontró su primer birdie en el par-5 del hoyo 5, pero enseguida subió en el hoyo 6. Los birdies consecutivos al 7 y 8 lo impulsaron nuevamente a pelear por el título en el par-72 diseñado por Emilio Serra.



El colombiano, profesional desde 2011, ha jugado seis temporadas en PGA TOUR Latinoamérica. Para este año logró exención tras finalizar top-10 en el III Malinalco Classic, evento final de la Dev Series. Echavarría tuvo la posibilidad de jugar 41 eventos en el Web.com Tour. Su mejor presentación fue un segundo lugar en 2011 cuando aún era amateur.







