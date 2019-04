La base del Mundial: 11 jugadores en la convocatoria de Queiroz

De los 23 convocados por José Pékerman al Mundial de Rusia 2018, 11 aparecen en la primera lista de Carlos Queiroz, anunciada este lunes.



Sin embargo, el nuevo DT advirtió que mantendrá la base, por lo menos de arranque, para la Copa América, que comienza el 15 de junio. "Hay algunos que están lesionados. Que jugadores como Zapata, Sánchez, Izquierdo, Cuadrado, estén lesionados, eso no es bueno para tomar las decisiones finales. Empezamos con una lista de 44, luego bajamos a 34 para después sacar la lista de 23. Fueron muchas horas observando el rendimiento y el talento que es necesario".



Además, Queiroz le dedicó una declaración aparte a Carlos Bacca, ausente en este llamado. “No está pero lo merece, por todo lo que ha hecho, abrió la puerta para un jugador joven como (Alfredo) Morelos, (Sebastián) Villa o Luis Díaz, pero hay que ser claro en que cuenta el rendimiento y el talento potencial para llegar a la Selección, que tendrá siempre las puertas abiertas. Esto es una Selección, una casa sin puertas ni ventanas y el único medio para entrar es el rendimiento”.



Queiroz apostó por una nómina con jugadores jóvenes y una base importante de los mundialistas en Rusia 2018. Sin embargo, mencionó que hay jugadores que, si bien no están en esta lista, no tienen la puerta cerrada en la Selección, que para él es “una casa de puertas abiertas”.

