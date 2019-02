Villarreal, Nápoles y Chelsea, cerca de octavos de la Liga de Europa

El Valencia, el Villarreal, el Nápoles y el Chelsea cumplieron con su papel de favoritos y dieron un paso hacia los octavos de final de la Liga Europa, tras imponerse este jueves a domicilio al Celtic, Sporting de Portugal, Zúrich y Malmoe, respectivamente.

Unos octavos de final que también atisba el Eintracht de Fráncfort, pese a ser incapaz de pasar del empate (2-2) en su visita al campo del Shakhtar Donetsk, en un choque en el que los germanos jugaron con un hombre más desde los once minutos por la expulsión del centrocampista Taras Stepanenko.



Inferioridad numérica que no impidió al Shakhtar igualar por dos veces la contienda, gracias a los goles de Marlos, que firmó el 1-1 a los diez minutos de penalti, y del brasileño Taison, que estableció en el minuto 67 el definitivo 2-2.



Menos apuros pasó el Nápoles que se impuso por 1-3 al Zúrich, en un encuentro que los de Carlo Ancelotti tardaron poco más de veinte minutos en dejar encarrilado.



El tiempo que necesito el equipo italiano para acabar con la resistencia del Zúrich, gracias a los goles de Lorenzo Insigne, que no desaprovechó un error del portero local Yanick Brecher para firmar el 0-1, y del español José Callejón.



Un marcador que se encargó de ampliar para los napolitanos a trece minutos para al conclusión el polaco Piotr Zielinski, que firmó en el 77 el momentáneo 0-3, que convirtió en una mera anécdota el postrero tanto de penalti de Benjamin Kololli (3-1) para los helvéticos.



Igualmente cumplió con los pronósticos el Chelsea que se impuso por 1-2 al Malmoe, en un encuentro en el que el técnico "blue", el italiano Maurizio Sarri, dejó de inicio en el banquillo a piezas clave como el francés N'Golo Kante, el belga Eden Hazard o el argentino Gonzalo Higuaín.



Decisión que no mermó la superioridad del conjunto inglés, que puso pie y medio en los octavos de final con los goles de Ross Barkley, que firmó el 0-1 a los treinta minutos, y el francés Olivier Giroud, que dobló en el 58 la ventaja visitante (0-2) con un sensacional tanto de espuela.



Diferencia que no aplacó al voluntarioso conjunto sueco, que abrió una mínima posibilidad a la sorpresa, tras acotar distancias con el gol del danés Anders Christiansen a los 80 minutos. Quien no dio ninguna opción a su rival fue el Valencia, que encarriló su pase a la siguiente ronda, tras imponerse por 0-2 en su visita al campo del Celtic de Glasgow.



Un triunfo que tuvo como máximos protagonistas al ruso Denis Cheryshev y a Rubén Sobrino, que conformaron en Glasgow una inédita dupla de ataque en el conjunto levantino. Decisión que no pudo salir mejor al técnico valencianista Marcelino García Toral, ya que Cheryshev abrió el marcador a los 42 minutos a pase de Sobrino, y el exjuador del Alavés lo cerró en el 49 a pase del internacional ruso.



Mucho más sufrido fue el triunfo del Villarral, que se impuso por 0-1 en su visita al campo del Sporting de Portugal con un gol del lateral Alfonso Pedraza a los tres minutos.



Un tempranero tanto que no evitó sufrimientos al equipo castellonense, que por momentos se vio acorralado por un Sporting de Portugal, al que ni la expulsión del argentino Marcos Acuña a los 77 minutos, le impidió buscar con ahínco un empate que nunca llegó.



