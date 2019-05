Valencia se aferra a la presión de Mestalla para remontarle al Arsenal

El Valencia recibirá este jueves al Arsenal, en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga Europa, confiando en que el impulso de jugar en Mestalla y la solidez que le acompaña habitualmente en su campo le permitan remontar el 3-1 con el que el equipo inglés venció en la ida.

Se espera que el estadio valencianista registre una de las mejores entradas de la temporada, o la mejor, para empujar a su equipo a un triunfo que le permita viajar a la final de Baku del próximo 29 de mayo.

El tercer tanto del conjunto londinense, a pocos segundos de que se cumpliera el tiempo reglamentario, complica las opciones del Valencia, que asumía el 2-1 como un buen resultado. En cualquier caso, todo apunta a que necesitará de una gran solvencia defensiva para poder exprimir sus opciones de remontada, una exigencia que choca con el gran poder goleador que muestra el Arsenal, y más al contragolpe, con la pareja que forman Pierre Emerick Aubameyang y Alexandre Lacazette.



En principio, y aunque dijo estar satisfecho con el rendimiento defensivo que tuvo su equipo en ese choque, parece que Marcelino García Toral apostará por su tradicional 1-4-4-2 y no por las variantes que usó en el Emirates Stadium. Entre los argumentos para usar ese dibujo destacaba especialmente el hecho de que en ese encuentro no podía contar con ninguno de sus dos mediocentros defensivos, pues Geoffrey Kondogbia estaba lesionado y Francis Coquelin, sancionado. En este caso, sí que podrá contar con Coquelin, por lo que se espera que mantenga su sistema habitual, que los jugadores tienen mucho más automatizado.



Además de la de Kondogbia, que el martes comenzó a reintegrarse en los entrenamientos del equipo, el entrenador asturiano también tendrá las bajas de Denis Cheryshev, lesionado, y Kang In Lee, concentrado con la selección sub'20 de Corea del Sur.



El Valencia afronta este encuentro tras haber logrado el pasado domingo una solvente victoria en el campo del Huesca (2-6) que le permite mantener viva la posibilidad de clasificarse para la próxima Champions vía Liga. El partido supondrá un nuevo regreso del técnico Unai Emery al que fue su campo durante cuatro campañas, de 2008 a 2012, si bien su relación con la grada de Mestalla se enturbió en 2014, tras su efusiva celebración en este escenario por su clasificación para la final de la Liga Europa con el Sevilla, tras un gol en el último minuto.



Enfrente, a pesar de la decepción del desastre liguero, el Arsenal se aferra a la Liga Europa como camino a la Liga de Campeones y a un título continental. El sorprendente empate a uno ante el Brighton & Hove Albion, que no se jugaba nada, ha dejado a los de Unai Emery fuera de la lucha por la 'Champions' y, a falta de una jornada en Inglaterra, solo la vía de la Europa League les sirve para entrar en la máxima competición el año que viene.



La buena noticia para los londinenses es que cuentan con un cómodo 3-1 de la ida, cuando explotaron al máximo las debilidades de un Valencia desastroso atrás. En el Emirates, el Arsenal demostró toda la pegada y contundencia que no tuvo ante el Brighton, cuando solo pudo perforar la red de penalti. La victoria ante los valencianistas es un oasis en un desierto de malos resultados, ya que en la competición doméstica solo han logrado un triunfo de los últimos cinco partidos.



El título europeo es además una de las asignaturas pendientes de los 'Gunners' que Arsene Wenger, en 22 años en Highbury, fue incapaz de aprobar. En el palmarés londinense solo aparece una Copa de Ferias en 1970 y una Recopa, en 1994, aparte del infausto recuerdo de la final de 'Champions' perdida en París. Con la lección aprendida de lo que ocurrió el año pasado cuando cayeron eliminados ante el Atlético de Madrid en esta misma ronda, el Arsenal se encomienda a sus delanteros Alexandre Lacazette y Pierre-Emerick Aubameyang y a no cometer errores defensivos para pisar la final de Baku.

Alineaciones probables

Valencia: Neto; Piccini, Garay, Paulista, Gayà; Wass, Coquelin, Parejo, Guedes; Rodrigo y Mina o Gameiro.



Arsenal: Cech; Mustafi, Sokratis, Koscielny, Maitland-Niles, Kolasinac; Torreira, Xhaka, Özil; Lacazette y Aubameyang. Árbitro: Danny Makkelie (Holanda).



Estadio: Mestalla.

Hora: 2 p. m.

FE