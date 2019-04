Tolima se aleja de la clasificación en la Libertadores

El 2-2 del Tolima con Boca Juniors, anoche, por el grupo G de la Copa Libertadores, pero si bien sigue vivo en la serie y tiene opciones de ir a la siguiente fase, el conjunto colombiano la tiene difícil para cumplir su objetivo.

Y está bien complicado porque debe ir a Bolivia a buscar el triunfo sobre Jorge Wilstermann y esperar a que Atlético Paranaense, ya clasificado, derrote a Boca Juniors en Buenos Aires, pero la diferencia de gol del conjunto ibaguereño (-3) es otro de los enemigos.



Otra vez, como le pasó con Wilstermann en Ibagué, Tolima no supo mantener un 2-0 arriba parcial, se dejó empatar y el visitante, por muchos momentos del juego, le pasó por encima, tanto, que la gran figura del partido fue el portero local, Álvaro Montero, aunque Esteban Aranda, en el arco de Boca, también se vistió de héroe.



El primer tiempo fue casi todo del visitante. Boca fue el equipo que más llegó al arco contrario e hizo figura a Montero. El 2-0 era mentiroso, porque el elenco argentino fue el que más llevó peligro, tuvo las ocasiones de anotar, pero se encontró con una muralla, la del portero del conjunto de Ibagué.



El primer gol llegó temprano: al minuto 12, cuando entre Pérez y Castro perdió el balón el defensa Lisandro López y el segundo cobró derrotando al arquero, Aranda.



El juego era bueno y la afectividad del equipo tolimense se evidenció al minuto 20 de la primera parte, cuando Pérez, de cabeza, capitalizó un centro de Larry Vásquez para un 2-0 que parecía lapidario, pero no fue así.



Boca Juniors arrinconó al Tolima. Lo metió en su propio campo y Montero fue el salvador, pero no las podía sacar todas. La permisividad de la primera zona de volantes y de la defensa ibaguereña tenía que traducirse en los tantos del visitante.



El primero fue obra de Mauro Zárate, al minuto 35, mientras que seis minutos después, Benedetto se encargó de la igualdad, al traducir en gol un tiro penalti que el zaguero Sergio Mosquera le cometió a Nahitan Méndez, un 2-2 justo por lo que pasaba en la cancha.



Poco, poco..



Para el segundo tiempo, el elenco dirigido por Alberto Gamero entró más conectado y en dos ocasiones llegó con peligro. Tolima buscó el gol del triunfo, pero el visitante se replegó atrás. Montero no volvió a ser la figura del primer tiempo y la defensa de Boca tuvo la misión de trabajar más.



‘Cariaco’ González, Pérez y Castro intentaron llevar peligro a la portería argentina, momentos que conjuró el golero y una defensa sólida.

Tolima empató 2-2 con Boca Juniors. Foto: Reuters



Los ingresos de Carrascal, Maicol Balanta y Diego Valdés de poco sirvieron para ganar el juego, porque el elenco visitante se paró bien atrás y lo impidió.



En los minutos finales, Tolima tuvo dos opciones de ganar el compromiso, pero Aranda estuvo sensacional.



Tolima sigue vivo, es verdad, ahora tendrá que ir a jugarse la vida contra el Jorge Wilstermann, pero esos dos empates en Ibagué, con Jorge Wilstermann y Boca Juniors, lo tiene condenado.



De no conseguir avanzar a la siguiente fase de la Copa Libertadores, Tolima podría caer a la Copa Suramericana, con un buen resultado en Bolivia.



