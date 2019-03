Sondeo: ¿Cómo cree que le irá a Colombia en el partido contra Japón?

Japón recibe este viernes a Colombia en un partido amistoso en el que debutará Carlos Queiroz como seleccionador de los cafeteros y que servirá a ambos combinados como preparación para la Copa América. Los samuráis azules se enfrentarán a la selección colombiana en el Estadio Internacional de Yokohama (sur de Tokio) en el primero de los dos encuentros preparatorios que disputarán los latinoamericanos en Asia, antes de desplazarse a Corea del Sur.

de Asia disputada en enero en los Emiratos Árabes, en cuya final cayeron derrotados por 3 goles a 1 ante Catar. El equipo japonés participará como país invitado en la Copa América que se jugará este verano en Brasil, donde está integrado en el grupo C junto a Uruguay, Ecuador y Chile, mientras que Colombia forma parte del grupo B con Argentina, Paraguay y Catar, este último país también con carácter de invitado.



El seleccionador nipón, Hajime Moriyasu, ha decidido dar retoques al bloque con el que logró una trayectoria impecable desde que asumió las riendas del equipo tras el Mundial de 2018 hasta su derrota en la final de la Copa de Asia. Como principales novedades en su lista reaparecen los mediapuntas Inui (Deportivo Alavés-ESP) y Kagawa (Besiktas-TUR), quienes no eran llamados desde el Mundial de Rusia, y debutan los jugadores de la liga nipona Suzuki, Anzai, Hashimoto y Hatanaka y el delantero Kamada del Sint-Truiden (BEL).



Moriyasu no puede contar con el lesionado Osako (Werder Bremen-ALE) y ha prescindido del capitán Yoshida, cuyo equipo, el Southampton, está inmerso en la lucha por evitar el descenso en la Premier League. El técnico nipón decidió llamar a nuevos jugadores "para elevar el nivel del equipo", y destacó que Colombia es un "rival fuerte" que le permitirá medir el potencial de los suyos y "ver en qué es necesario trabajar", según dijo en una rueda de prensa celebrada en Tokio la semana pasada.



Por su parte, el nuevo seleccionador de Colombia se llevó a Japón un elenco encabezado por el delantero del Mónaco Radamel Falcao García y el centrocampista del Bayern de Múnich James Rodríguez, autor de un triplete de goles en la última jornada de la Bundesliga. No obstante, por el camino de la preparación las lesiones le privaron de contar con el portero titular David Ospina y el creativo Juan Fernando Quintero.



En su primera convocatoria, el entrenador portugués apostó por mantener la base del equipo que dirigió durante más de seis años el argentino Néstor Pekerman, quien condujo a Colombia a los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018. El técnico se vio obligado a llamar a última hora al portero Álvaro Montero, del Deportes Tolima, y al extremo Yimmi Chará, del Atlético Mineiro, para reemplazar a los lesionados Ospina y Quintero.



Su convocatoria "no es solamente para los amistosos de Japón y Corea del Sur, sino también parte de la preparación para la Copa América", según dijo.



El partido del viernes en Yokohama y el que Colombia disputará el día 26 en Seúl suponen "una oportunidad para intentar mantener las cosas que están bien hechas", según dijo Queiroz en una rueda de prensa en Bogotá antes del viaje del equipo a Asia.

