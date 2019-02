Solidaridad en Colombia por incendio en la sede de Flamengo

Varios equipos colombianos expresaron este viernes su solidaridad con el club brasileño Flamengo por la tragedia en su centro de entrenamiento en Río de Janeiro donde un incendio causó la muerte de diez de jugadores de su cantera y dejó tres personas más heridas.

Lamentamos profundamente lo sucedido esta madrugada en Río de Janeiro.



Nuestras condolencias a toda la familia de @Flamengo y un fuerte abrazo en este difícil momento.#ForçaFlamengo 🔴⚫ — Ind. Santa Fe (@SantaFe) 8 de febrero de 2019

Uno de los primeros en manifestar su apoyo al club rojinegro fue el Atlético Nacional, dos veces campeón de la Copa Libertadores (1989 y 2016), y en el que jugó durante siete temporadas Orlando Berrío, actual delantero del Flamengo.

A toda la familia de @Flamengo les enviamos un abrazo de solidaridad y fortaleza en este difícil momento. https://t.co/9tJtzLj0ZO — Atlético Nacional (@nacionaloficial) 8 de febrero de 2019

"A toda la familia de Flamengo les enviamos un abrazo de solidaridad y fortaleza en este difícil momento", señaló Atlético Nacional en su cuenta de Twitter. La tragedia en Río de Janeiro ocurrió esta madrugada cuando se desató un incendio en el centro de entrenamiento de Flamengo, el equipo más popular de Brasil.



La conflagración, que se produjo alrededor de las 05.00 hora de Brasil (07.00 GMT), destruyó el alojamiento donde dormían jugadores de base del Flamengo, de entre 14 y 17 años de edad.

Nos solidarizamos con @flamengo, su afición, amigos y parientes afectados en este difícil momento. https://t.co/E7xLcN1eQP — América de Cali (@AmericadeCali) 8 de febrero de 2019

El club bogotano Millonarios, donde el delantero de Flamengo Fernando Uribe convirtió 29 goles, hizo lo propio en esa misma red social y deseó fuerza al equipo, a la vez que compartió una imagen del escudo del club de Río de Janeiro en blanco y negro. Asimismo, Independiente Santa Fe señaló: "Lamentamos profundamente lo sucedido esta madrugada en Río de Janeiro". El equipo cardenal, campeón de la Copa Sudamericana en 2015, expresó sus condolencias con "toda la familia de Flamengo y un fuerte abrazo en este difícil momento".



América de Cali también se solidarizó con el conjunto brasileño, así como con su "afición, amigos y parientes afectados en este difícil momento". A estas voces se sumó Deportivo Pasto, que dijo que "eleva una oración" por las víctimas de la tragedia y envió un "mensaje de aliento para dirigentes, aficionados, jugadores y familiares de las víctimas". Los mensajes de los equipos colombianos se unieron a la solidaridad de otros clubes de Argentina, España, México, Ecuador y Venezuela, entre otros.

El resto del mundo

El exjugador Zico aseguró en redes: "Que se investigue todo porque una tragedia de esas no puede pasar en blanco. Vidas se han ido. Que la nación rubro-negra tenga fuerza y fe para superar ese momento", dijo Zico en sus redes sociales.

El exfutbolista reconoció que fue un "shock" recibir la noticia "desde la otra parte del mundo. Que Dios conforte a los familiares que perdieron a sus hijos, nietos, hermanos, sobrinos, en fin parientes. Niños que soñaban con un futuro en sus vidas y muchos sin duda en ayudar a sus familias", agregó.



El joven extremo brasileño del Real Madrid Vinicius lamentó el incendio, "Que noticia tan triste! Oremos por todos! Fuerza, fuerza y fuerza", escribió Vinicius en su cuenta oficial de la red social Twitter acompañado de un emoticón llorando.



El extremo madridista añadió una imagen negra con el logotipo del Flamengo y la etiqueta "Luto" bajo la leyenda: "Sólo de recordar los días y noches que pasé en el centro de entrenamiento, se me pone la carne de gallina. Todavía no me lo puedo creer, pero recemos por todos! Que Dios bendiga a las familias de cada uno!".



El Nacional y el Peñarol de Uruguay se solidarizaron con el Flamengo luego de que al menos 10 personas murieran en el incendio desatado este viernes en el centro de entrenamiento del equipo brasileño, en Río de Janeiro.

Só de lembrar as noites e dias que passei no ct, é de arrepiar. Ainda sem acreditar, mas em oração por todos! Que Deus abençoe a família de cada um! 😢 pic.twitter.com/RcBsdH3GME — Vinicius Jr ⚡️ (@vini11Oficial) 8 de febrero de 2019

"Lamentamos profundamente la desgracia sufrida por @Flamengo. Desde @CNdeFformativas enviamos nuestras condolencias y toda la fuerza para familias y allegados en este difícil momento. #ForçaFlamengo", rezó la cuenta de Twitter oficial de las divisiones menores del conjunto tricolor.



Por su parte, el conjunto aurinegro escribió en la misma red social: "Nuestras condolencias a autoridades, jugadores e hinchas del club @Flamengo, y a las familias de las víctimas ante la tragedia que les toca vivir. Todo Peñarol está con ustedes en este duro momento".



Según informó el Cuerpo de Bomberos, el incendio destruyó el alojamiento donde dormían jugadores de base del Flamengo, de entre 14 y 17 años de edad. De acuerdo con la Secretaría Municipal de Salud de Río, Jonathan Cruz, de 15 años, está en "estado gravísimo" y será transferido para otra unidad; Cauan Emanuel Gomes, de 14, y Francisco Diogo Bento, de 15, están internados y fuera de peligro.

El suceso se produjo alrededor de las 05.00 hora local (07.00 GMT) en las instalaciones del denominado Ninho do Urubu, donde se entrenan el conjunto carioca y las categorías inferiores, en la zona oeste de Río de Janeiro.



Los equipos de bomberos que acudieron al lugar consiguieron extinguir el incendio unas dos horas después y posteriormente trabajaron para evitar nuevos focos. Por el momento, se desconoce el motivo del desastre.



Los familiares de los jóvenes se concentraron a las puertas de la ciudad deportiva flamenguista para obtener informaciones sobre el paradero de sus seres queridos. Varios de ellos formaron un círculo y rezaron. El gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, decretó tres días de luto oficial por las víctimas de este incendio.





EFE