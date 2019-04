'Todos queremos hacer la final': González Alzate

Ramón Jesurún, Presidente de la Federación colombiana de Fútbol y Álvaro González Alzate, presidente de la Difútbol, hablaron para el Noticiero CM& a su llegada a Bogotá, luego del Consejo de la Conmebol, reunido este martes en Río de Janeiro, donde designó a Argentina y a Colombia para la organización de la Copa América 2020. Los dirigentes aseguraron que la gran incógnita sigue siendo la estructura final del torneo, sus respuestas dejaron en evidencia que no hay consenso, pues ambos países quieren la final.

El Vicepresidente de la Federación, Álvaro González Alzate, aseguró que la duda pasa por el fixture después de la fase de grupos, "Hay un diálogo que se ha solicitado entre Colombia y Argentina para llegar a unos acuerdos, tenemos una propuesta que presentamos que no les gustó, estamos esperando si en esta semana no se define antes del martes, seguramente le tocará tomar la decisión al Comité Ejecutivo de la Conmebol".



Tras conocerse la decisión de la Copa conjunta, la máxima incógnita pasa por la sede de la final: "Todos queremos hacer la final, hay otra idea, que se haga semifinal y final en diferentes ciudades, están analizando, no les gusta, esperamos que tome la decisión la Conmebol".

El presidente de la Difutbol fue preguntado por cómo ve el panorama ante una eventual votación en Conmebol, esto respondió Alzate: "Yo creo que el tema está difícil, porque tanto respaldo tiene Colombia, como Argentina. Es una decisión que está tratando de esquivar el comité ejecutivo, pero yo creo que a lo último le va a tocar tomarla", comentó.



Ramón Jesurún, Presidente de la Federación colombiana de Fútbol, fue mas cauto al responder desde el Aeropuerto El Dorado, para el noticiero de CM&: "No hay nada diferente a lo que se estableció y se aprobó el pasado martes, en donde Colombia y Argentina organizaremos la Copa América 2020, en los próximos días definiremos como será estructura final del torneo".



Sobre la sede de la final, Jesurún no dio claridad sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo con Argentina, "Es una posibilidad, otra que la Conmebol decida, unilateralmente, cómo sería la segunda parte del torneo. La idea es que la final se juegue donde lleguemos un acuerdo, es uno de los puntos que está por definir".







