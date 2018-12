La tregua navideña de Solari con el título del Mundial de Clubes

Santiago Solari pudo respirar tranquilo. Nadie le podía borrar una enorme sonrisa de la cara el sábado después de que el Real Madrid conquistara su tercer Mundial de Clubes consecutivo: para él supone además unos días de tregua, tras las complicadas últimas semanas.

El equipo blanco jugó en esa final de Abu Dabi ante el Al Ain (4-1) su último partido del año y tiene ahora unas cortas vacaciones, antes de volver a jugar el 3 de enero, en un partido liguero ante el Villarreal en el Estadio de la Cerámica.



"Yo siento mucha satisfacción por esto, luego vendrá montarnos en un avión, ídéjennos llegar! Luego ya reinician el ciclo de críticas cuando lleguemos (a Madrid)", bromeó Solari en su conferencia de prensa después del partido.



El 'Indiecito' comenzó la temporada como técnico del filial y tuvo que asumir las riendas del primer equipo como solución de emergencia a finales de octubre, después del despido de Julen Lopetegui tras la debacle en el Clásico ante el Barcelona en el Camp Nou (5-1).

Llegó como interino y se quedó. En los trece partidos desde su llegada, el equipo blanco ha ganado once y ha perdido dos, aunque fueron resbalones contundentes, por 3-0 ante el Eibar en Liga y contra el CSKA de Moscú en el Santiago Bernabéu en la Liga de Campeones.



Ese encuentro contra los rusos, a principios de este mes, no tuvo consecuencias graves porque el equipo estaba ya clasificado para los octavos de final de la Champions, pero fue difícil para Solari porque la hinchada blanca abucheó a los jugadores.



Unos días más tarde, en el último partido antes del Mundial de Clubes, el Real Madrid sufrió para vencer 1-0 al Rayo Vallecano y al día siguiente la prensa española se hacía eco del descontento de la grada: "El Bernabéu se aburre", titulaba Marca, mientras que As optaba por un título también en la misma línea, "Este Madrid aburre".



En la víspera de la final, Solari había admitido públicamente que se seguía sorprendiendo por cómo se olvidaban rápidamente las gestas del equipo y cómo el nivel de exigencia hacía pasar pronto la página de los grandes títulos.



"Es imposible que ganemos todas las Champions de los próximos doscientos años. Esto es fútbol, compiten los clubes más grandes del mundo. Me sorprende cómo cuesta darle el justo valor, la justa medida, a lo que hizo el Real Madrid en los últimos cinco años", explicó el argentino, en alusión a una era dorada en la que el equipo ha sido cuatro veces campeón de la Liga de Campeones europea y otras cuatro del Mundial de Clubes.

La sombra de Mourinho

Solari tiene contrato con el Real Madrid hasta 2021, pero desde la pasada semana hay un nombre que circula con insistencia entre los periodistas que cubren la información del equipo blanco: José Mourinho.



El portugués fue destituido el pasado martes como entrenador del Manchester United y muchos han pensado en él como un posible candidato para regresar al banquillo del Real Madrid, donde dejó huella con su volcánica personalidad entre 2010 y 2013, pese a que no logró dar al equipo español ninguna Champions.



"Han pasado cinco años desde que se fue Mou y seguís hablando de él. Hay que tener un respeto por el entrenador actual, que es Solari", señaló, visiblemente molesto, el capitán Sergio Ramos cuando fue preguntado el viernes por el técnico luso. Unos días antes, en la conferencia de prensa previa a la semifinal, Mourinho también fue protagonista indirecto.



"Es un gran entrenador y ahora está sin club. No soy yo quien decide si va a volver. Lo que sí, le agradezco lo que hizo por mí aquí en el Madrid", señaló el brasileño Marcelo. Solari también fue preguntado por Mourinho y, fiel a su estilo, evitó cualquier polémica.



"Tengo el máximo respeto y admiración por todos mis colegas", apuntó. El Mundial de Clubes da un momento de respiro a Solari para acabar el año 2018 con tranquilidad, a la espera de un 2019 que determinará su futuro y si el Real Madrid decide buscarle un sustituto.



AFP