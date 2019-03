San Lorenzo pierde 6 puntos por 'irregularidades' contractuales

El Comité de Disciplina de la Superliga Argentina anunció este viernes que al final del actual torneo se le descontarán seis puntos a San Lorenzo, colista del certamen, por "irregularidades en las declaraciones juradas". Además, se le impedirá al club azulgrana fichar futbolistas en el próximo mercado de pases.

"La firma auditora EY (Ernst & Young) validó el procedimiento de revisión y remitió el informe del caso al Comité de Disciplina", detalla el comunicado. El fallo fue convalidado por los seis integrantes del Comité de Disciplina y da derecho a ser apelado.



El campeón de la Copa Libertadores de 2014 es colista en el actual torneo con 14 puntos, producto de tres victorias, once empates y ocho derrotas. El equipo azulgrana jugará este sábado ante Colón un partido adeudado. San Lorenzo es también segundo del Grupo F de la Copa Libertadores al cabo de dos jornadas con cuatro puntos, detrás del Palmeiras brasileño (6) y por delante del Melgar peruano (1) y el Junior de Barranquilla (0).



El presidente del club, Matías Lammens, dijo en diálogo con el canal Fox Sports que están "sorprendidos" y que "trabajan" en la apelación. "Soy optimista en que los podamos recuperar (los puntos), creemos en los argumentos que tenemos. Hoy tuve una reunión con todos los abogados nuestros. Lo voy a seguir hasta la última instancia y soy optimista", aseguró.

Comunicado oficial de #SanLorenzo ante la injusta sanción aplicada por el Tribunal de Disciplina de la Superliga ➡ https://t.co/nABlXh2qlo pic.twitter.com/OmmD8q2iy5 — San Lorenzo (@SanLorenzo) 22 de marzo de 2019

El directivo explicó que el club renegoció "una prima que estaba en dólares" con los futbolistas por la "situación anómala en términos cambiarios" que hubo en 2018 en Argentina y remarcó que esto se hizo "con el consentimiento de los jugadores".



"Hubo motivos atendibles y una situación que hizo que cambiaran las reglas de juego en términos económicos no solamente en el fútbol sino en todo el país. Si yo te digo que lo tenemos pactado con los jugadores y hay voluntad de las partes te diría que no (hay motivos para ser sancionados). Ellos aceptaron cobrar de la manera que les propusimos, que es una renegociación del contrato", añadió.



Lammens dijo también que esto "sienta un precedente" y que "San Lorenzo no es el único en estas condiciones", sino el primero en ser sancionado. "Ellos entienden que hay un incumplimiento en el primer contrato. Pero lo que prima es la voluntad de las partes", concluyó.







EFE