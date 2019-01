‘Tengo miedo’: el mensaje de Sala a un amigo desde el avión

Emiliano Sala alcanzó a enviarle un mensaje de WhatsApp a un amigo desde el avión en el que viajaba entre Nantes y Cardiff, en el que le advirtió que tenía miedo y que si no lo encontraban ya sabía lo que había pasado, comentó el futbolista Diego Rolan, quien jugó con el argentino en el Girondins de Burdeos.

"Emiliano mandó un mensaje a un amigo desde el vuelo y le dijo que tenía miedo, que si no lo encontraban ya sabía lo que había pasado", aseguró Rolan para la radio 1010AM, declaraciones que reprodujo el diario español Marca.

Sala y Rolan compartieron mucho en Francia y se hicieron buenos amigos, tanto, que siguieron comunicándose después de que dejaron de coincidir en el mismo equipo.



El futbolista de 28 años acababa de firmar su pase del Nantes francés al Cardiff City, club galés que compite en la primera división inglesa.

"Hola hermanitos, ¿cómo andan loquitos locos? Hermano, estoy muerto. Estuve acá en Nantes haciendo cosas, cosas, cosas, cosas y cosas, y no terminás más y no terminás más y no terminás más y no terminás más. Así que nada, muchachos, estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos. Y me estoy yendo para Cardiff, loco, que mañana sí ya arrancamos. A la tarde arrancamos a entrenar, muchachos, en mi nuevo equipo", fue la primera parte del breve mensaje.



Y luego, el jugador argentino de 28 siguió su conversación: "A ver qué pasa. Así que, ¿cómo andan ustedes hermanitos, todo bien? Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me encontrar, pero ya saben... Papá, ¡qué miedo que tengo!".



La búsqueda de la aeronave que se perdió en el Canal de la Mancha con Sala y otro amigo seguirá desde las primeras horas de este miércoles, según confirmaron las autoridades.



