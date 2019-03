'Lo que estoy haciendo es afinar la orquesta': Queiroz

Carlos Queiroz inició, de manera definitiva, su proceso con la selección Colombia. Con su primera convocatoria -que tuvo algunas caídas e imprevistos-, el técnico portugués disputará sus primeros encuentros en el banquillo tricolor.

El primer partido será contra Japón este viernes 22 de enero a las 5:20 a.m. hora de Colombia. Hoy, a la 1:30 a.m., el DT dio una rueda de prensa en la cual expuso detalles de la preparación del encuentro.



Sobre el el trabajo que ha podido hacer con el equipo, Queiroz expresó: "No hemos llegado a ningún lado porque estamos empezando. Todos los días estoy aprendiendo, escuchando, viendo a los jugadores, hablando con ellos e intentando acortar distancias, pero también hay que decir la verdad este no es un equipo que empiece la carrera desde un punto cero, empezamos adelante. Entonces lo que estoy haciendo es afinar la orquesta en algunos puntos... es importante y toma tiempo intentar mejorar. Así nos encaminaremos hasta la Copa América".





En su encuentro con los periodistas, Queiroz resaltó la importancia de este encuentro amistoso en víspera de la Copa América de Brasil que se disputará en julio de este año. "Lo primero que les dije a los jugadores es que no hay amistosos. Amistosos es solamente el nombre que le damos a los partidos de preparación porque siempre nos jugamos el prestigio y la reputación de la camiseta. Entonces hay que disputarlos siempre con ilusión y con muchas ganas intentando hacer lo mejor".



No dio detalles específicos sobre el equipo que saldrá este viernes al campo, sin embargo, aseguró que no se verán grandes modificaciones sobre la base que venía trabajando el grupo con José Pékerman. "Para dar la alineación tenemos que hacer dos ruedas de prensa porque acá están los japoneses y le van a decir el equipo al entrenador de Japón. La próxima vez hacemos dos y damos la titular para Colombia, pero naturalmente los primeros que tienen que saberla son los jugadores. Estamos trabajando, algunos ya saben las posiciones en las que van a jugar, pero aún es temprano".

Queiroz también tuvo amables palabras para el DT argentino que llevó a Colombia a Brasil 2014 y a Rusia 2018. "Pékerman dejó un legado de gran prestigio y reputación en todo el mundo. El sueño de cada entrenador es siempre mejorar. Al final la camiseta de Colombia tiene que estar en una mejor posición y siempre más arriba".



El portugués aseguró que, más allá del resultado contra Japón, el partido deberá servir para seguir adelante, para continuar con el proceso de consolidación de la selección Colombia en esta nueva era. "Trabajamos para que el equipo haga las cosas con armonía (...) entre más disciplina, mejor partido", resaltó.

Tras este primer partido, que se jugará en el estadio Yokohama, la selección se verá las caras con Corea del Sur. Este partido se disputará el 26 de marzo a las 6:00 a.m. en el estadio de Seúl.



DEPORTES Y ELTIEMPO.COM