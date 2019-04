'El Liverpool es reconocible y temible': Ernesto Valverde

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, alertó este martes del peligro del Liverpool, que este miércoles visitará el Camp Nou y que "tiene esos arrebatos de quince minutos en los que intenta agobiarte y muchas veces lo consigue".

Valverde recordó que su equipo jugará como local y que su intención es "ganar el partido", pero también advirtió de que "eso no basta", ya que cree que, para pasar, habrá que "hacer dos buenos partidos y no despistarse ni diez minutos" en toda la eliminatoria.

"Es un equipo muy potente, con una delantera extraordinaria y un nivel de presión y de ritmo altísimos, algo que Jürgen Klopp ya tenía en el Dortmund y que ha trasladado al Liverpool. Solo ha perdido un partido en su Liga y eso dice mucho del nivel que tiene", apuntó el técnico del conjunto azulgrana.



En cualquier caso, Valverde cree que el Liverpool actual "no es tan diferente del que jugó la final la pasada temporada. Ha cambiado algunos jugadores, pero es similar en el estilo y en su personalidad. Reconocible y temible".



Preguntado por si el de este miércoles es el encuentro más importante que ha dirigido hasta ahora, Valverde no lo tiene claro: "Cuando te juegas los puntos por no descender también son partidos con gran importancia. Prefiero desdramatizar un poco todo esto". Lo mismo que, en su opinión, hizo Klopp cuando declaró que el Camp Nou no puede considerarse un templo del fútbol. "Yo creo que, a fin de cuentas, quiso quitarle trascendencia al escenario. Al final son dos porterías y 22 jugadores", comentó al respecto.



En cualquier caso, Valverde está convencido de que este miércoles el estadio barcelonista volverá a llevar en volandas a su equipo como en las grandes noches europeas. "El público del Camp Nou ya está jugando un papel decisivo. Llevamos varias semanas con mas de 90.000 aficionados en el campo y eso nosotros lo notamos y los rivales también", indicó.



Por otra parte, el entrenador extremeño valoró que la Generalitat de Cataluña haya decidido este martes condecorar al capitán del Barcelona, Leo Messi, con la 'Creu de Sant Jordi', no solo por su trayectoria deportiva, sino también por colaborar, a través e su fundación, con diversos centros hospitalarios de Cataluña. "La 'Creu de Sant Jordi' es un premio importante que trasciende al ámbito deportivo, y a Messi se lo han dado por lo que supone para los catalanes, por lo que les ha dado durante todo este tiempo, por su comportamiento, su actitud, por todo lo que hace jugando a fútbol, pero también por su compromiso con la sociedad catalana", destacó Valverde.



