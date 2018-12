Rivales de los equipos colombianos en Libertadores y Suramericana 2019

Con la euforia en el ambiente por los títulos de River Plate y el Atlético Paranaense, la Conmebol sorteó este lunes en Luque el calendario de las primeras fases de la

Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2019, en la nueva era de los torneos que prevén una final única.

La sexagésima edición de la Libertadores, en la que River Plate defenderá la corona tras vencer en la superfinal a su archirrival Boca Juniors en Madrid, contará con 47 clubes y el título se dirimirá en un solo partido previsto el 23 de noviembre en el estadio Nacional de Santiago de Chile. Por Colombia participarán los campeones Tolima y Junior, que entran a fase de grupos. Y Nacional y Medellín, desde la segunda fase.



En la fase dos:

Palestino (Chi.) vs. Medellín.

La Guaira (Ven.) o Garcilaso (Per.) vs. Atlético Nacional.

Fase 2 (16 equipos en 8 llaves)

Danubio (Uruguay) vs. Atlético Mineiro (Brasil) - C1

Melgar (Perú) vs. Universidad de Chile (Chile) - C2

Bolivia 3 vs. Libertad (Paraguay) - C3

Palestino (Chile) vs. Independiente Medellín (Colombia) - C4

Talleres de Córdoba (Argentina) vs. Sao Paulo (Brasil) - C5

E2 vs. Atlético Nacional (Colombia) - C6

E1 vs. Caracas (Venezuela) - C7

E3 vs. Barcelona (Ecuador) - C8



Fase 3

C1 vs. C8 - G1

C2 vs. C7 - G2

C3 vs. C6 - G3

C4 vs. C5 - G4



Fase de grupos:

Grupo A

- River Plate (Argentina)

- Internacional (Brasil)

- Alianza Lima (Perú)

- G4



Grupo B

- Cruzeiro (Brasil)

- Emelec (Ecuador)

- Huracán (Argentina)

- Deportivo Lara (Venezuela)



Grupo C

- Olimpia (Paraguay)

- Sporting Cristal (Perú)

- Godoy Cruz (Argentina)

- Universidad de Concepción (Chile)



Grupo D

- Peñarol (Uruguay)

- Flamengo (Brasil)

- Liga de Quito (Ecuador)

- Bolivia 2



Grupo E

- Nacional (Uruguay)

- Cerro Porteño (Paraguay)

- Zamora (Venezuela)

- G1



Grupo F

- Palmeiras (Brasil)

- San Lorenzo (Argentina)

- Junior (Colombia)

- G2



Grupo G

- Boca Juniors (Argentina)

- Atlético Paranaense (Brasil)

- Jorge Wilstermann (Bolivia)

- Deportes Tolima (Colombia)



Grupo H

- Gremio (Brasil)

- Universidad Católica (Chile)

- Rosario Central (Argentina)

- G3



El torneo iniciará el 21 de enero y, antes de la fase de grupos (5 de marzo al 9 de mayo), tendrá tres rondas de eliminación.



Además de las finales únicas, la Conmebol aprobó el viernes los derechos de transmisión de ambos torneos, y en el caso de la Libertadores la red social Facebook transmitirá en señal abierta un partido por semana. Facebook y Fox Sports transmitirán la final única de la Libertadores en señal abierta y en televisión por cable para la Sudamérica hispanoparlante, mientras que la brasileña Globo y Fox Sports lo harán para Brasil.

Copa Suramericana

En el comienzo de la ceremonia, con la presencia de Wilson Morelo, goleador de Santa Fe en la Copa Libertadores, y Nicolás Benedetti, goleador del Cali en la Suramericana, se sorteó la Copa Suramericana, que emparejó a los equipos colombianos así:



Deportivo Santaní (Par.) vs. Once Caldas

Once Caldas enfrentará a Deportivo Santaní de Paraguay en la primera fase de Copa Sudamericana 2019, en partidos de ida y vuelta. pic.twitter.com/sogBCa37X7 — Once Caldas S.A. (@oncecaldas) 17 de diciembre de 2018

Deportivo Cali vs. Guaraní (Par.)

Rionegro Águilas vs. Bolivia 2

Independiente (Par.) vs. Equidad.

La decimonovena edición de la Copa Suramericana, que coronó el pasado miércoles al brasileño Atlético Paranaense, contará con la participación de 54 clubes (44 clasificados y 10 transferidos de la Libertadores por eliminación en las fases previas y de grupos) y la final única se jugará en el estadio Nacional de Lima el 9 de noviembre.



La Suramericana tiene previsto el inicio el 5 de febrero con dos fases que culminarán el 30 de mayo, para luego dar paso a los octavos de final (2 al 25 de julio). Por Colombia compiten Once Caldas, Equidad, Rionegro y Cali.



Las cabezas de serie (8 grupos), según el ranking que contempla los últimos 10 años del torneo y la actuación histórica en la Libertadores, son el campeón River, Boca Juniors, los brasileños Gremio, Palmeiras y Cruzeiro, los uruguayos Nacional y Peñarol, y el Olimpia de Paraguay.



Todos los partidos de la Libertadores que se disputen los martes y miércoles serán transmitidos por Fox Sports y Sport TV (para Brasil). La red social también ofrecerá un partido a los usuarios brasileños los días jueves. En cuanto a la Copa Suramericana, los derechos de transmisión fueron para la plataforma digital DAZN, los martes, miércoles y jueves para Brasil, y para DirecTV los mismos días para la región hispanoparlante.



