Rionegro no pudo sacar ventaja: empató 1-1 con Oriente Petrolero

Rionegro Águilas Doradas empató 1-1 con Oriente Petrolero, en duelo de ida por la primera fase en la Copa Suramericana 2019. Los ‘dorados’ no mostraron una cara diferente a su flojo nivel en la Liga y terminaron igualando frente a un conjunto boliviano que tuvo un buen primer tiempo, pero que dejó ventajas en la etapa complementaria.

El primer tiempo comenzó con dominio del local, mientras que Oriente Petrolero se defendía como podía y empleaba el juego fuerte cortándole la movilidad a los colombianos.



Al minuto 12, José Alfredo Castillo cazó un rebote que dejó la zaga local, Castillo le entregó la pelota a Lucas Mugni y tras doble enganche, definió cruzado a la salida del arquero Juan David Valencia, abriendo el marcador en la segunda llegada del equipo boliviano.



Tras el gol, Águilas salió a buscar el empate, mediante juego colectivo y distribución de la pelota. Sin embargo, la visita estaba atenta evacuando algún riesgo de empate.

El remate de media distancia era el arma que empleaba el conjunto colombiano buscando igualar el marcador. Carlos Ramírez por poco marcaba cuando la pelota le hacía un extraño al arquero José Peñarrieta.



Pasaban los minutos y no había un dueño claro en el partido, aunque Oriente Petrolero estaba por encima del marcador, dejaba jugar a Rionegro, aunque los locales no lograban ser profundos. Al minuto 27 y tras una incursión de Juan Pablo Otálvaro, la pelota pegó en el brazo de Oscar Ribera, pero el árbitro argentino Darío Herrera no interpretó que había infracción.



Al minuto 33, ingresó Miguel Ángel Murillo en lugar de Jacobo Escobar, el juvenil no logró darle peso ofensivo al ataque rionegrero. Al minuto 36, Jader Obrián sorprendió al arquero boliviano con un remate cruzado con pierna izquierda y por poco llegaba el empate colombiano.



Rionegro no renunciaba a atacar y al minuto 38, tras un tiro de esquina, Miguel Murillo de media vuelta por poco marcaba. Aunque ya no tenía el control de la pelota, Oriente Petrolero buscaba cerrarle los espacios a la ofensiva local, realizando movimientos en contraataque.



Los minutos finales del primer tiempo, tuvieron acciones de ida y vuelta, aunque ninguno de los dos equipos era peligroso en sus ataques. Los tiros de esquina no eran aprovechados, más por la poca efectividad de los rivales, que por virtud de los defensores.



En el segundo tiempo, Rionegro realizó otra variante, incluyó a Víctor Aquino en lugar de Juan Pablo Otálvaro. Los locales controlaban la pelota, pero no sabían aprovecharla, un par de llegadas sobre el arco de Peñarrieta, inquietaron la zaga visitante, aunque sin problemas para Oriente Petrolero.



Al minuto 30, Carlos Ramírez de tiro libre por poco empataba el marcador, el defensa ex Atlético Huila impactó la pelota con pierna izquierda y por centímetros, la esférica se fue desviada del arco boliviano.



Sobre el minuto 37, de tiro libre, el conjunto ‘dorado’ logró el empate, mediante un gran cobro de Ramírez al corazón del área y Lucas Mugni por intentar rechazar el disparo, terminó marcando en su propia portería. Premio para un Rionegro que insistió en gran parte del partido para igualar el marcador.



La igualdad en el marcador, mostró el nivel irregular que ambos equipos han presentado en sus torneos locales. Rionegro peleando el descenso en Colombia, mientras que Oriente Petrolero navega en la mitad de tabla de la liga boliviana.

Ahora, la obligación para el equipo colombiano será marcar un gol de visitante si quiere clasificar a la siguiente fase, un empate sin goles, le dará la clasificación a los cruceños.



El partido de vuelta entre Rionegro Águilas Doradas y Oriente Petrolero será el próximo miércoles 17 de abril en el estadio Ramón Aguilera Costas en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín