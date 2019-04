Rionegro clasificó, por penales, a segunda fase de la Suramericana

Rionegro Águilas Doradas clasificó a la siguiente fase de la Copa Suramericana 2019, tras vencer por penales 3-0 a Oriente Petrolero de Bolivia. Los ‘dorados’ lograron un gran partido y aunque no cortaron su racha de 12 partidos sin ganar, lograron uno de los objetivos que tenían planeados este semestre.

Bajo un buen marco de público en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz de la Sierra, Oriente Petrolero recibió a un Rionegro que esperaba y buscaba el error del local. Los primeros minutos fueron de juego directo, transiciones rápidas de defensa a ataque, aunque sin llegadas claras sobre las porterías.



Al minuto 7, Daniel Muñoz tuvo la primera jugada de riesgo sobre el arco local, una buena incursión por el sector derecho, tras una jugada colectiva, exigió al arquero Rommel Quiñonez, quien logró controlar sin problemas. Los bolivianos respondieron mediante un remate de Mauricio Sperduti, pero la defensa estuvo atenta para rechazar la pelota.



Sobre el minuto 14 y tras un par de tiros de esquina, un rebote en el área lo cazó Sperduti, quien remató con pierna izquierda, la pelota entró, pero el árbitro peruano Joel Alarcón anuló la jugada por fuera de lugar de José Alfredo Castillo.



Al minuto 25, Rionegro tuvo otra llegada a través de Daniel Lloreda, quien con pierna derecha remató de media distancia exigiendo a Quiñonez. Un minuto más tarde, la conexión entre Muñoz, Lloreda y Jáder Obrian volvió a poner en aprietos la zaga local, aunque en el remate final no hubo coordinación.



Pese al buen momento que Rionegro tenía en el partido, al minuto 33, un centro desde el sector derecho de Sperduti le quedó precisa a la cabeza de José Alfredo Castillo, quien solamente empujó la pelota al fondo de la red, abriendo el marcador y forzando al equipo del oriente antioqueño a marcar, como mínimo un gol, para forzar los lanzamientos desde el punto penal.



Pero la ventaja sólo le duró al local durante cuatro minutos, tras una jugada desde el sector izquierdo de Juan Pablo Otálvaro, este se la deja a Jáder Obrian quien definió con pierna derecha para igualar la serie global 2-2. Merecido para un equipo que presionó y llegaba constantemente al área rival.



Sobre el minuto 43, nuevamente Rionegro atacó a su rival, un remate de cabeza de Otálvaro exigió a la zaga boliviana que sacó la pelota de la línea con mucha dificultad. Luego emplearon un contraataque, pero terminó controlando el arquero Luis Delgado. Una más tuvo al cierre del primer tiempo Otálvaro, pero no logró definir una gran jugada individual con solvencia.



En la etapa complementaria, el conjunto ‘refinero’ salió agresivo y con la idea de llevarse por delante a su rival, mediante toques cortos y certeros sobre el área rival. El técnico Mauricio Soria adelantó líneas, mientras que Rionegro intentaba acomodarse en la cancha, tras un destacado remate del primer tiempo.



Pasaba el cuarto de hora del segundo tiempo y Rionegro iba tomando el control de la pelota, recostando a Oriente Petrolero en su área y logrando faltas cerca al área. Los locales apelaban al juego fuerte tras no tener el dominio de la pelota. Al minuto 17, un remate con pierna izquierda de Jacobo Escobar exigió a Quiñonez, quien en una atajada providencial logró controlar la pelota.



De a poco, los locales volvían a tomar el control del juego. Por medio de remates de media distancia, inquietaban el arco de Luis Delgado. A medida que avanzaba el tiempo, la tensión se apoderaba del estadio cruceño, con un Quiñonez inspirado, atajando varios remates seguidos de los colombianos.



Al minuto 41 y tras un contraataque de la visita, David Rivas remató al arco con pierna derecha, pero Quiñonez nuevamente respondía en su arco. Los últimos minutos fueron frenéticos, con juego en ambas áreas y pierna fuerte. En esas alturas del partido, nadie quería regalar nada. Un tiro libre de Sperduti al minuto 44, por poco les daba la clasificación a los locales.



Al final, Rionegro y Oriente Petrolero no se sacaron ventajas y tras 180 minutos de juego intenso con llegadas a ambas áreas, los lanzamientos desde el punto penal serían quien definiera esta dura llave colombo boliviana.



En los penales, arrancó cobrando Rionegro Águilas, el capitán Carlos Ramírez cobró al palo izquierdo y Rommel Quiñonez atajó de gran manera. El turno era para Oriente Petrolero a través de José Alfredo Castillo, tras una larga carrera y con pierna derecha mandó la pelota a las nubes bolivianas.



El segundo cobrador de Águilas fue Jáder Obrian, con pierna derecha y al palo izquierdo, mandó la pelota al fondo de la red, yéndose en ventaja el equipo colombiano. Por su parte, Mauricio Sperduti tenía la obligación de igualar la serie, pero el argentino remató por encima del arco custodiado por Luis Delgado.



Jacobo Escobar fue el tercer cobrador de Águilas y sin problemas convirtió. El tercer cobrador de Oriente fue Lucas Mugni, quien cobró muy justo al palo izquierdo y Delgado sin problemas atajó la pelota. El turno fue para Mauricio Gómez quien remató al palo izquierdo y liquidando la serie en favor del equipo colombiano quien firmó su clasificación a la siguiente fase de la Copa Suramericana.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín