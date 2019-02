Buen inicio de Once Caldas: empató 1-1 con Deportivo Santaní

En el partido por la primera fase de la Copa Sudamericana, el desconocido Deportivo Santaní recibió en el Estadio Defensores del Chaco a Once Caldas en su regreso a torneos continentales. El encuentro terminó 1-1 y se definirá el paso a segunda fase en la ciudad de Manizales.

El encuentro entre paraguayos y colombianos, se presentó un juego atractivo, con buen ritmo de juego. No hubo un dominador concreto en los primeros 45 minutos, pero en el segundo tiempo, el equipo de Manizales hizo un excelente esfuerzo superando ampliamente en el rendimiento a su rival.



La primera parte del partido, se vio a un Once Caldas un poco incómodo en el terreno de juego, sin encontrar las vías para llegar al arco de Santaní. A pesar de la llegada de Dario Rodríguez con un remate que logró atajar Gustavo Arevalos, el club blanco no pudo llegar de manera más clara en el primer tiempo.



Mientras que Deportivo Santaní pudo irse en ventaja tras una gran jugada individual por zona derecha del juvenil Iván Cazal, el goleador del equipo Blas Díaz aprovechó para empujar la pelota en el arco de Gerardo Ortiz al minuto 37.



El periodo complementario, los dirigidos por Hubert Bodhert, superaron al conjunto local, en posesión, chances creadas y despliegue físico. Luego de una jugada fabricada por Dario Rodríguez y Kevin Londoño por banda derecha, en la que el bogotano remató al arco de Arevalos, quien dejó un rebote al centro del área, el que fue aprovechado por Juan Rodríguez para poner el 1-1 al minuto 23 del segundo tiempo.



El partido terminó empatado, con un resultado favorable para Once Caldas, el que definirá su paso a segunda fase como local el 21 de febrero en el Estadio Palogrande. Por otra parte, el club blanco vuelve con un resultado positivo a competencias internacionales, luego de cuatro años de ausencia.



