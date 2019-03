España, Italia y Suiza sufren, pero prosperan, rumbo a la Eurocopa

El inicio del camino hacia la Eurocopa 2020 fue más espinoso de lo esperado para

España, Italia y Suiza, que solventaron los contratiempos y progresaron en una jornada amenazante pero que se cerró sin sorpresas. Las distancias se han reducido en el Viejo Continente.

Las grandes goleadas han quedado a un lado y los triunfos son laboriosos y estrechos. Nadie marcó más de dos goles y ningún equipo obtuvo un resultado con más de un par de tantos de diferencia. El equilibrio con el que ha arrancado el grupo de

España, el F, es un claro ejemplo.

Después del primer partido, los tres vencedores ganaron por el mismo marcador (2-1) y comparten el liderato. La puesta en marcha de España fue laboriosa. Ganó a Noruega con un penalti transformado por Sergio Ramos, que deshizo el empate obtenido por los visitantes, también desde los once metros, por Joshua King a la hora de juego.



El cuadro noruego había equilibrado así la ventaja que dio Rodrigo al conjunto de luis Enrique en el minuto 16, cuando España irrumpió con un esperanzador desparpajo que desarboló a su rival. Mereció más España, que salió airoso de la sesión igual que Suecia, que cumplió ante Rumanía (2-1), a la que se impuso en el Friends Arena de Solna.



La superioridad local no se plasmó en el marcador. El triunfo del cuadro de Janne Andersson pudo ser mayor. Pero la falta de acierto propició que el combinado de Cosmin Contra estuviera siempre en el partido. La selección escandinava encarriló el choque en el tramo final de la primera parte con los tantos del centrocampista del Maguncia Robin Quaison, a la media hora, y del atacante del Krasnodar Viktor Claesson a cinco del intermedio.



Pero después, con el gol de Claudiu Keseru en el 58 Rumanía recuperó sus opciones. Mientras, Malta también irrumpió con victoria en la fase de clasificación y forma parte del liderato del Grupo. Logró el sexto triunfo oficial de su historia tras ganar a las Islas Feroe, que desperdició un penalti y jugó con un futbolista más durante media hora, en el choque que enfrentó a las 'cenicientas' del Grupo F. Kyrian Nwoko y Steve Borg, de penalti allanaron el encuentro para los locales, que ganaron su primer partido desde junio del 2017. Islas Feroe, que falló desde los once metros la ejecución de Brandur Hendrikson, solo vio puerta en el tiempo añadido con el gol de Jakup Thomsen.



La nueva era de Italia no tuvo un comienzo fácil. Superó a Finlandia (2-0) en un choque en el que no fue capaz de plasmar con solvencia la superioridad que se le presume. Fueron en acciones aisladas como el conjunto de Roberto Mancini sacó adelante el compromiso. Primero con el gol del centrocampista del Cagliari Nicolo Barella, con un potente disparo desde fuera del área. No sentenció hasta el tramo final, con el gol del atacante del Juventus Moise Kean, que llevó a la red una gran jugada de Ciro Immobile.



Italia es líder del Grupo J empatada con Grecia, que salió de Vaduz con los tres puntos aunque con una imagen en entredicho. Venció a Liechtenstein por 0-2 con los goles de Konstantinos Fortounis y Anastasios Donis. Bosnia Herzegovina ganó por 2-1 a Armenia. El mediocentro del Empoli Rade Krunic y Deni Milosevic allanaron el trayecto balcánico aunque Henrikh Mkhitaryan, de penalti, dio el único gol a los visitantes en el añadido.



Suiza se erigió en dominadora del Grupo D tras vencer en el estadio Borís Paichadze de Tiflis (0-2). El conjunto helvético, flamante semifinalista de la Liga de Naciones, arrancó su camino hacia la Eurocopa 2020 con una trabajada victoria que no encarriló hasta la segunda parte, con los goles del extremo del Hoffenheim Steven Zuber y del centrocampista del Borussia Monchengladbach Denis Zakaria.



La selección suiza logró sus tres primeros puntos igual que la República de Irlanda, que ganó con dificultades a Gibraltar (0-1) con el solitario tanto del volante del Burnley Jeff Hendrick al inicio de la segunda parte.



EFE.