Juventus-Atlético, el duelo más atractivo en los octavos de Champions

Este lunes se llevó a cabo el sorteo de los 16 mejores equipos de la Liga de Campeones y ya quedaron configuradas las llaves que en los octavos de final empezarán la lucha para quedarse con el máximo trofeo de clubes de Europa.



El partido más atractivo será el duelo entre Juventus y Atlético de Madrid, será el regreso de Cristiano Ronaldo a Madrid. Mientras el actual campeón, Real Madrid, se medirá al Ajax de Holanda.



Durante la ceremonia se recordó que el VAR será implementado desde esta fase de la Champions League tras "las exitosas pruebas" realizadas por la Uefa y la necesidad de no poner en dudas a los ganadores.Las llaves de octavos de final son las siguientes:

Manchester City vs. Schalke 04

Juventus vs. Atlético de Madrid

PSG vs. Manchester United

​Borussia Dortmund vs. Tottenham

Barcelona vs. Lyon

Porto vs. Roma

Real Madrid vs. Ajax

Bayern Múnich vs. Liverpool



